< sekcia Zahraničie
Známa herečka sa žalobou bráni proti použitiu svojho AI avatara
Herečka v minulosti dala súhlas na to, aby jej hlas a tvár použili pre virtuálnu asistentku na vládnom online portáli.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tirana 26. februára (TASR) - Albánska herečka Anila Bishová začala právny spor proti vláde v Tirane pre použitie jej digitálneho avatara v politickej kampani, s ktorou nesúhlasila. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.
Herečka v minulosti dala súhlas na to, aby jej hlas a tvár použili pre virtuálnu asistentku na vládnom online portáli, ktorý má občanom pomáhať v kontakte s úradmi.
Táto dohoda však platila len pre platformu e-služieb a uplynula v decembri 2025. Bishová tvrdí, že vláda nereagovala na jej opakované žiadosti o zastavenie používania jej avatara, známeho pod menom Diella, pre politické účely.
Tento prístup vlády herečka považuje za porušenie svojich práv na obraz a identitu. Rozhodla sa preto štát žalovať, pričom ako náhradu škody žiada sumu jeden milión eur. Súd žiadala aj o predbežné opatrenie, ktorým by sa pozastavilo používanie jej digitálneho dvojníka v čase do hlavného pojednávania. Správny súd však túto žiadosť v pondelok zamietol.
Vláda označila herečkinu žalobu za „nezmyselnú“, avšak víta príležitosť „vyriešiť to raz a navždy na súde“. Bishová uviedla, že bude pokračovať v súdnom spore a ak bude treba, aj na úrovni Európskeho súdu pre ľudské práva.
Bishová dodala, že jej skúsenosť s avatarom poháňaným umelou inteligenciou otriasla jej dôverou v budúcnosť herectva. „Neviem, čo všetko sa ešte môže stať s mojím hlasom a mojím obrazom. Je to desivé,“ objasnila.
Plán, podľa ktorého sa Albánsko malo stať prvou krajinou na svete s ministerkou poháňanou umelou inteligenciou, oznámil premiér Edi Rama vlani na jeseň. Diellu propaguje v zahraničí aj naďalej - okrem iného ako súčasť svojho prísľubu vykoreniť korupciu, čo je kľúčová požiadavka pre naplnenie ambícií Albánska stať sa členom EÚ.
AFP však upozornila, že vedúci vládneho oddelenia zodpovedného za AI je od decembra 2025 v domácom väzení pre údajné prepojenie s nelegálnou manipuláciou s vládnymi tendrami. Do korupčného škandálu je zapletený aj Ramov námestník.
Herečka v minulosti dala súhlas na to, aby jej hlas a tvár použili pre virtuálnu asistentku na vládnom online portáli, ktorý má občanom pomáhať v kontakte s úradmi.
Táto dohoda však platila len pre platformu e-služieb a uplynula v decembri 2025. Bishová tvrdí, že vláda nereagovala na jej opakované žiadosti o zastavenie používania jej avatara, známeho pod menom Diella, pre politické účely.
Tento prístup vlády herečka považuje za porušenie svojich práv na obraz a identitu. Rozhodla sa preto štát žalovať, pričom ako náhradu škody žiada sumu jeden milión eur. Súd žiadala aj o predbežné opatrenie, ktorým by sa pozastavilo používanie jej digitálneho dvojníka v čase do hlavného pojednávania. Správny súd však túto žiadosť v pondelok zamietol.
Vláda označila herečkinu žalobu za „nezmyselnú“, avšak víta príležitosť „vyriešiť to raz a navždy na súde“. Bishová uviedla, že bude pokračovať v súdnom spore a ak bude treba, aj na úrovni Európskeho súdu pre ľudské práva.
Bishová dodala, že jej skúsenosť s avatarom poháňaným umelou inteligenciou otriasla jej dôverou v budúcnosť herectva. „Neviem, čo všetko sa ešte môže stať s mojím hlasom a mojím obrazom. Je to desivé,“ objasnila.
Plán, podľa ktorého sa Albánsko malo stať prvou krajinou na svete s ministerkou poháňanou umelou inteligenciou, oznámil premiér Edi Rama vlani na jeseň. Diellu propaguje v zahraničí aj naďalej - okrem iného ako súčasť svojho prísľubu vykoreniť korupciu, čo je kľúčová požiadavka pre naplnenie ambícií Albánska stať sa členom EÚ.
AFP však upozornila, že vedúci vládneho oddelenia zodpovedného za AI je od decembra 2025 v domácom väzení pre údajné prepojenie s nelegálnou manipuláciou s vládnymi tendrami. Do korupčného škandálu je zapletený aj Ramov námestník.