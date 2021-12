Známa ruská herečka kritizuje vytváranie zoznamov zahraničných agentov

Moskva 7. decembra (TASR) - Do zoznamu tzv. zahraničných agentov, teda subjektov, ktoré dostávajú finančnú podporu zo zahraničia, zaradili v Rusku aj investigatívny spravodajský web Važnyje istorii (Dôležité príbehy).



Ako v utorok informoval portál Meduza.io, ruské ministerstvo spravodlivosti vysvetlilo, že jedným z dôvodov bol tvít na podporu tohto webu s výzvou na poskytnutie finančného daru na jeho ďalšiu činnosť, keďže jej redakcia prišla o značnú časť príjmov. Tvít obsahoval aj odkaz na stránku webu Meduza.io.



Druhým dôvodom boli správy, ktoré sa na základe investigatívneho pátrania redaktorov webu Važnyje istorii objavili na webových stránkach Rádia Sloboda (RFE/RL) a jeho regionálnych vydaní, zaradených v Rusku tiež na zoznam zahraničných agentov.



Podporu médiám a organizáciám, ktoré sú označené za zahraničných agentov, vyslovila v pondelok ruská herečka Lija Achedžakovová, známa kritickými výrokmi na adresu vládnucich politikov.



V príhovore po prevzatí ceny vo Vachtangovovom divadle v Moskve Achedžakovová položila otázku, "prečo sa titul zahraničný agent udeľuje najlepším ľuďom vo svojej profesii", pričom spomenula aj nezávislú televíziu Dožď či ľudskoprávnu organizáciu Memorial. Poukázala na to, že zahraničný agent "je predsa špión, ktorý za peniaze zrádza svoju vlasť a udáva", čo nie je prípad perzekvovaných novinárov, médií či ochrancov ľudských práv v Rusku.



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 bola platnosť zákona rozšírená na médiá a od roku 2019 aj na jednotlivých novinárov a aktivistov. Označenie "zahraničný agent" vyvoláva konotácie z čias studenej vojny.



Od takto označených subjektov sa vyžaduje, aby v celom svojom obsahu dôsledne uvádzali, že sú "zahraničnými agentmi", čo výrazne ovplyvňuje napríklad ich príjmy z reklamy. Spôsobuje to aj problémy s predkladaním účtovníctva príslušnému kontrolnému úradu.