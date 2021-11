Známe Afganské dievča z obálky National Geographic evakuovali do Talia

Rím 25. novembra (TASR) - Šarbat Gulaová, známa ako "Afganské dievča" z obálky amerického časopisu National Geographic, pricestovala do Talianska v rámci evakuácie Afgancov Západom po opätovnom prevzatí moci islamistickým hnutím Taliban, oznámila vo štvrtok talianska vláda. Informovala o tom agentúra AP.



Úrad talianskeho premiéra Maria Draghiho uviedol, že evakuáciu Gulaovej zorganizovalo Taliansko po tom, čo požiadala o pomoc pri odchode z Afganistanu. Talianska vláda jej teraz pomôže integrovať sa do života v Taliansku, uvádza sa vo vyhlásení.



Šarbat Gulaová sa medzinárodne preslávila v roku 1984, keď ju ako afganskú utečenku odfotil americký vojnový fotograf Steven McCurry. Fotografia vtedy 12-ročného dievčaťa s prenikavými zelenými očami bola zverejnená na obálke časopisu National Geographic. McCurry ju opäť našiel v roku 2002.



V roku 2014 sa objavila v Pakistane, musela sa však skrývať po tom, čo ju miestne úrady obvinili z nákupu falošnej pakistanskej identifikačnej karty a nariadili jej deportáciu. Následne odletela do Kábulu, kde prezident na jej počesť zorganizoval recepciu a odovzdal jej kľúče od nového bytu, píše AP.



Taliansko patrí k niekoľkým západným krajinám, ktoré letecky evakuovali stovky Afgancov z krajiny po odchode amerických vojakov a opätovnom nástupe Talibanu k moci v auguste tohto roka.