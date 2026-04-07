Známeho rapera postrelili, jeho stav je stabilizovaný
Podľa hovorcu ho v nemocnici ošetrili a je pod dozorom lekárov.
Autor TASR
Orlando 7. apríla (TASR) - Raper Offset bol v pondelok postrelený, no je v stabilizovanom stave, uviedol hovorca speváka z dua Migos. Agentúra AP pripomína, že jeho presný zdravotný stav nie je známy, píše TASR. Podľa hovorcu ho v nemocnici ošetrili a je pod dozorom lekárov.
Polícia v okrese Seminole, susediaceho s floridským mestom Orlando, uviedla, že v pondelok večer utrpela osoba zranenia, ktoré ju neohrozovali na živote. Neuviedla však identitu tohto človeka.
Zároveň zadržala dve osoby a policajti incident vyšetrujú, uviedla vo vyhlásení. „Miesto je bezpečné a verejnosť nie je ohrozená,“ informovala polícia.
Offset je bývalým manželom raperky Cardi B, s ktorou má tri deti. Tajne sa zosobášili v septembri 2017, no v roku 2024 speváčka oznámila, že podala žiadosť o rozvod.
Duo Migos, ktorého súčasťou je okrem Offseta aj raper Quavo, bolo pôvodne triom. Členom skupiny bol ešte Takeoff, ktorý však zomrel vo veku 28 rokov na následky streľby.
