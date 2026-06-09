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Známeho speváka vyšetrujú pre podozrenie zo sexuálnych útokov
Jedna zo sťažovateliek tvrdí, že k znásilneniu došlo v hotelovej izbe speváka po koncerte v Grenobli v roku 2000.
Autor TASR
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Paríž 9. júna (TASR) - Známeho francúzskeho speváka, šansoniéra a herca Patricka Bruela v pondelok ráno vzali do policajnej väzby v súvislosti s vyšetrovaním podozrení, že sa v minulosti dopustil znásilnení a sexuálnych útokov. Väzba v priestoroch kriminálnej polície parížskej prefektúry môže trvať až 48 hodín. Informoval o tom spravodajský web France Info, píše TASR.
Vyšetrovanie vedené prokuratúrou v Nanterre sa týka obvinení zo sexuálnych útokov a pokusov o znásilnenie z rokov 1997, 2000 a 2001, ktoré voči Bruelovi vzniesli tri ženy. Zároveň sa preverujú aj ďalšie oznámenia o údajnom znásilnení, pokusoch o znásilnenie, sexuálnych útokoch a obťažovaní, ktoré vyplynuli z ďalších výpovedí získaných počas vyšetrovania.
Bruel bude vypočutý aj v súvislosti s oznámením belgických orgánov po podaní trestného oznámenia pre znásilnenie a sexuálny útok z roku 2010 v Bruseli. Ďalšia z poškodených ho obviňuje zo sexuálneho napadnutia a pokusu o znásilnenie počas festivalu francúzskeho filmu v mexickom Acapulcu v novembri 1997, keď tam pracovala ako asistentka organizácie Unifrance.
Koncom mája boli proti spevákovi podané ďalšie dve trestné oznámenia. Jedna zo sťažovateliek tvrdí, že k znásilneniu došlo v hotelovej izbe speváka po koncerte v Grenobli v roku 2000. Druhé oznámenie podala Florima Treiberová, bývalá Miss Alsasko, ktorá uvádza, že k sexuálnemu útoku došlo po ich stretnutí na udeľovaní Molierových cien v roku 2018.
Patrick Bruel všetky obvinenia dlhodobo odmieta. Jeho právnici uviedli, že je pripravený odpovedať na všetky otázky vyšetrovateľov a predložiť dôkazy na preukázanie svojej neviny. Spevák podľa nich už niekoľko týždňov deklaroval pripravenosť spolupracovať s justíciou.
Pod tlakom verejnosti 67-ročný umelec minulý týždeň oznámil zrušenie väčšiny svojho pripravovaného turné, ktoré sa malo začať v polovici júna v Paríži a pokračovať na festivaloch. Zrušených bolo aj päť posledných predstavení divadelnej hry, v ktorej účinkoval.
Bruel je významnou postavou francúzskej popkultúry. Má na konte viaceré albumy a hral vo viac než 40 filmoch.
Vyšetrovanie vedené prokuratúrou v Nanterre sa týka obvinení zo sexuálnych útokov a pokusov o znásilnenie z rokov 1997, 2000 a 2001, ktoré voči Bruelovi vzniesli tri ženy. Zároveň sa preverujú aj ďalšie oznámenia o údajnom znásilnení, pokusoch o znásilnenie, sexuálnych útokoch a obťažovaní, ktoré vyplynuli z ďalších výpovedí získaných počas vyšetrovania.
Bruel bude vypočutý aj v súvislosti s oznámením belgických orgánov po podaní trestného oznámenia pre znásilnenie a sexuálny útok z roku 2010 v Bruseli. Ďalšia z poškodených ho obviňuje zo sexuálneho napadnutia a pokusu o znásilnenie počas festivalu francúzskeho filmu v mexickom Acapulcu v novembri 1997, keď tam pracovala ako asistentka organizácie Unifrance.
Koncom mája boli proti spevákovi podané ďalšie dve trestné oznámenia. Jedna zo sťažovateliek tvrdí, že k znásilneniu došlo v hotelovej izbe speváka po koncerte v Grenobli v roku 2000. Druhé oznámenie podala Florima Treiberová, bývalá Miss Alsasko, ktorá uvádza, že k sexuálnemu útoku došlo po ich stretnutí na udeľovaní Molierových cien v roku 2018.
Patrick Bruel všetky obvinenia dlhodobo odmieta. Jeho právnici uviedli, že je pripravený odpovedať na všetky otázky vyšetrovateľov a predložiť dôkazy na preukázanie svojej neviny. Spevák podľa nich už niekoľko týždňov deklaroval pripravenosť spolupracovať s justíciou.
Pod tlakom verejnosti 67-ročný umelec minulý týždeň oznámil zrušenie väčšiny svojho pripravovaného turné, ktoré sa malo začať v polovici júna v Paríži a pokračovať na festivaloch. Zrušených bolo aj päť posledných predstavení divadelnej hry, v ktorej účinkoval.
Bruel je významnou postavou francúzskej popkultúry. Má na konte viaceré albumy a hral vo viac než 40 filmoch.