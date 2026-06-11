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ŠIKANA V REŠTAURÁCII: PO škandále ju majú opäť otvoriť
Pre reštauráciu, ktorú zatvorili na jar tohto roka, to znamená „začiatok novej kapitoly“ s mexickým šéfkuchárom Pablom Sotom na čele, uviedlo zariadenie.
Autor TASR
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Kodaň 11. júna (TASR) - Kodanská reštaurácia Noma, dlhodobo považovaná za najlepšiu na svete, v stredu oznámila, že v auguste opäť otvorí svoje brány pre zákazníkov s novým vedením. Stalo sa tak po tom, ako jej zakladateľ René Redzepi tento rok odstúpil pre obvinenia z týrania a šikanovania zamestnancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pre reštauráciu, ktorú zatvorili na jar tohto roka, to znamená „začiatok novej kapitoly“ s mexickým šéfkuchárom Pablom Sotom na čele, uviedlo zariadenie.
„Táto jar nás priviedla k tomu, aby sme sa hlbšie zamysleli o tom, kto sme, na čom najviac záleží a kam chceme ďalej smerovať. A teraz sme pripravení sa o to s vami podeliť,“ uviedla Noma vo vyhlásení.
Keďže bola reštaurácia zatvorená, neobjavila sa ani v severskom sprievodcovi Michelin na rok 2026 medzi trojhviezdičkovými podnikmi v dánskej metropole.
Hviezdny šéfkuchár Redzepi odstúpil v marci po tom, ako bol obviňovaný z týrania a šikanovania personálu. Podľa vyhlásenia Noma zostáva majiteľom podniku a jeho kreatívnym riaditeľom, no na každodennej prevádzke sa už nepodieľa. Viacerí bývalí zamestnanci pre denník The New York Times, ktorý hovoril s celkovo 35 bývalými zamestnancami, uviedli, že kuchári dostávali rany päsťou, boli verejne osočovaní alebo ponižovaní.
Vo videu zverejnenom na Instagrame vzal 48-ročný Redzepi vinu na seba. „Ospravedlnenie nestačí. Preberám zodpovednosť za svoje činy,“ uviedol. Noma plánuje od 5. augusta ponúkať každý mesiac iné menu za počiatočnú cenu 4500 dánskych korún (približne 600 eur), dodáva AFP.
Pre reštauráciu, ktorú zatvorili na jar tohto roka, to znamená „začiatok novej kapitoly“ s mexickým šéfkuchárom Pablom Sotom na čele, uviedlo zariadenie.
„Táto jar nás priviedla k tomu, aby sme sa hlbšie zamysleli o tom, kto sme, na čom najviac záleží a kam chceme ďalej smerovať. A teraz sme pripravení sa o to s vami podeliť,“ uviedla Noma vo vyhlásení.
Keďže bola reštaurácia zatvorená, neobjavila sa ani v severskom sprievodcovi Michelin na rok 2026 medzi trojhviezdičkovými podnikmi v dánskej metropole.
Hviezdny šéfkuchár Redzepi odstúpil v marci po tom, ako bol obviňovaný z týrania a šikanovania personálu. Podľa vyhlásenia Noma zostáva majiteľom podniku a jeho kreatívnym riaditeľom, no na každodennej prevádzke sa už nepodieľa. Viacerí bývalí zamestnanci pre denník The New York Times, ktorý hovoril s celkovo 35 bývalými zamestnancami, uviedli, že kuchári dostávali rany päsťou, boli verejne osočovaní alebo ponižovaní.
Vo videu zverejnenom na Instagrame vzal 48-ročný Redzepi vinu na seba. „Ospravedlnenie nestačí. Preberám zodpovednosť za svoje činy,“ uviedol. Noma plánuje od 5. augusta ponúkať každý mesiac iné menu za počiatočnú cenu 4500 dánskych korún (približne 600 eur), dodáva AFP.