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Známy herec priznal, že už niekoľko rokov trpí Alzheimerovou chorobou
Glover, ktorý v roku 2022 získal čestného Oscara za humanitárnu činnosť, patrí medzi výrazných a všestranných hercov.
Autor TASR
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Los Angeles 2. júla (TASR) - Americký herec Danny Glover, ktorý účinkoval v sérii akčných filmov Smrtonosná zbraň, v stredu zverejnil, že už niekoľko rokov trpí Alzheimerovou chorobou.
Ako informovala agentúra AFP, Glover v rozhovore pre televíziu NBC uviedol, že s Alzheimerovou chorobou „v istom zmysle už vie žiť,“ ale pripustil, že ako bude choroba postupovať, jeho zdravotný stav sa môže zmeniť. Toto neurodegeneratívne ochorenie zatiaľ ovplyvnilo jeho reč a spomalilo pohyb. Dodal, že zdravotné problémy zvláda dobre aj vďaka pomoci a podpore rodiny.
Glover, ktorý v roku 2022 získal čestného Oscara za humanitárnu činnosť, patrí medzi výrazných a všestranných hercov. Medzi jeho nezabudnuteľné filmové úlohy patrí skorumpovaný policajt v thrilleri Svedok (Witness) po boku Harrisona Forda či komediálna rola vo filme Wesa Andersona Rodina Tenenbaumovcov, kde hral aj Gene Hackman. Má za sebou aj bohatú televíznu kariéru s úlohami v seriáloch ako Hill Street Blues či Pohotovosť.
Alzheimerova choroba je nevyliečiteľná forma demencie, ktorá ovplyvňuje pamäť, myslenie a správanie a postupne sa zhoršuje. Zvyčajne postihuje ľudí nad 65 rokov. Pacienti po stanovení diagnózy žijú v priemere štyri až osem rokov, hoci niektorí aj dlhšie.
Ako informovala agentúra AFP, Glover v rozhovore pre televíziu NBC uviedol, že s Alzheimerovou chorobou „v istom zmysle už vie žiť,“ ale pripustil, že ako bude choroba postupovať, jeho zdravotný stav sa môže zmeniť. Toto neurodegeneratívne ochorenie zatiaľ ovplyvnilo jeho reč a spomalilo pohyb. Dodal, že zdravotné problémy zvláda dobre aj vďaka pomoci a podpore rodiny.
Glover, ktorý v roku 2022 získal čestného Oscara za humanitárnu činnosť, patrí medzi výrazných a všestranných hercov. Medzi jeho nezabudnuteľné filmové úlohy patrí skorumpovaný policajt v thrilleri Svedok (Witness) po boku Harrisona Forda či komediálna rola vo filme Wesa Andersona Rodina Tenenbaumovcov, kde hral aj Gene Hackman. Má za sebou aj bohatú televíznu kariéru s úlohami v seriáloch ako Hill Street Blues či Pohotovosť.
Alzheimerova choroba je nevyliečiteľná forma demencie, ktorá ovplyvňuje pamäť, myslenie a správanie a postupne sa zhoršuje. Zvyčajne postihuje ľudí nad 65 rokov. Pacienti po stanovení diagnózy žijú v priemere štyri až osem rokov, hoci niektorí aj dlhšie.