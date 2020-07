Známy hongkonský prodemokratický aktivista Nathan Law je už v Británii

Hongkong 14. júla (TASR)- Jeden z najznámejších mladých hongkonských prodemokratických aktivistov Luo Kuan-cchung, známy aj pod menom Nathan Law, vyhlásil, že sa presťahoval do Británie. Urobil tak päť dní po tom, ako potvrdil, že v dôsledku prijatia čínskeho zákona o národnej bezpečnosti, ktorý obmedzuje autonómne právomoci Hongkongu, utiekol zo svojho domova. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.



Law na svojom facebookovom účte napísal, že sa nachádza v Londýne. "Doposiaľ som sa snažil neupozorňovať na miesto svojho pobytu, aby som predišiel možným rizikám. V tejto cudzej krajine som začal plánovať život, ktorý mám pred sebou. Zostáva v ňom totiž množstvo neistôt," dodal Law.



Law je zakladajúcim členom hongkonskej prodemokratickej politickej strany Demosisto (Siang-kang čung-č').



Strana podľa agentúry AFP síce viedla prodemokratickú kampaň a jej členovia sa usilovali o širšie zapojenie obyvateľov mesta do rozhodovania o veciach verejných, no úplnú nezávislosť Hongkongu nepodporovali. Napriek tomu bol Law a ďalší prominentní členovia strany, ako napríklad bývalý študentský líder Chuang Č'-feng (známy aj ako Joshua Wong), Pekingom často označovaní za separatistov.



Law a Wong, ako aj ďalší dvaja členovia strany Demosisto koncom júna oznámili, že odstupujú zo svojich postov. Urobili tak len niekoľko hodín po tom, ako Peking schválil kontroverzný návrh zákona o národnej bezpečnosti pre Hongkong. Aktivisti vtedy uviedli, že končia s angažovanosťou v strane a v kampani budú pokračovať individuálne.



Law a Wong sa roku 2014 stali lídrami masových prodemokratických protestov.



Zákon o národnej bezpečnosti zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.