Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Zahraničie

Známy nemecký dirigent zomrel vo veku 95 rokov

.
Na archívnej snímke z 13. januára 2020 nemecký dirigent Christoph von Dohnányi, jeden z najväčších majstrov svojej generácie, pózuje na radnici v Hamburgu. Foto: TASR/AP

V rokoch 2004-2011 bol hlavným dirigentom Labskej filharmónie (Elbphilharmonie), prestížneho orchestra so sídlom v Hamburgu.

Autor TASR
Berlín 8. septembra (TASR) - Nemecký dirigent Christoph von Dohnányi zomrel vo veku 95 rokov, oznámila v pondelok verejnoprávna stanica Norddeutscher Rundfunk (NDR). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.

Christoph von Dohnányi, ktorý bol dlhoročným hudobným riaditeľom Clevelandského orchestra, zomrel v Mníchove „pár dní pred svojimi 96. narodeninami“. V rokoch 2004-2011 bol hlavným dirigentom Labskej filharmónie (Elbphilharmonie), prestížneho orchestra so sídlom v Hamburgu.

Generálny riaditeľ NDR Hendrik Luenenborg povedal, že von Dohnányiho smrť je "veľkou stratou". Dirigenta opísal ako "jednu z najvýznamnejších osobností vo svetovej hudbe". „Bol vizionárom a priekopníkom Labskej filharmónie. Tento vplyv naďalej s veľkou vďačnosťou a rešpektom uznávame,“ povedal Lueneborg.

Vnuk maďarského skladateľa a dirigenta Ernsta von Dohnányiho sa narodil v Berlíne. Jeho otec, strýko a ďalší príbuzní boli počas druhej svetovej vojny súčasťou hnutia odporu proti nemeckým nacistom.

Christoph von Dohnányi bol najznámejší takmer dve desaťročia ako hudobný riaditeľ Clevelandského orchestra v Spojených štátoch v rokoch 1984 až 2002. Pravidelne vystupoval ako hosťujúci dirigent v hlavných operných domoch vo Viedni, Londýne, Paríži a Zürichu, ako aj na Salzburskom festivale.

V rokoch 1978 až 1982 bol hlavným dirigentom Hamburskej štátnej opery a hudobným riaditeľom Frankfurtskej opery.
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju