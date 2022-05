Známy rockový spevák čelí obvineniu za vyjadrenia o vojne na Ukrajine

Moskva 20. mája (TASR) - Ruský rockový spevák Jurij Ševčuk čelí obvineniam z očierňovania armády v spojitosti so svojimi vyjadreniami na stredajšom koncerte. Obvinenia proti frontmanovi skupiny DDT boli vo štvrtok zaslané správnemu súdu. Hrozí mu pokuta až do výšky 50.000 rubľov (zhruba 430 eur). TASR správu prevzala od agentúry AP.



Ševčuk počas koncertu v ruskom meste Ufa spochybnil ciele vojny na Ukrajine a pýtal sa, prečo mladí Rusi a Ukrajinci bojujú a umierajú vo vojne, ktorá pripravuje o životy aj civilistov.



"Starí ľudia, ženy a deti zomierajú," povedal. "Pre nejaký druh napoleonských plánov nášho posledného cézara, áno?" pýtal sa.



"Vlasť, priatelia, nie je zadok prezidenta, do ktorého musíte neustále liezť a ho bozkávať. Vlasť je chudobná babička, ktorá predáva zemiaky na železničnej stanici. To je vlasť," dodal Ševčuk.



Rusko po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu ešte viac posilnilo svoju kampaň zameranú na potlačenie opozičných hlasov v krajine. Novinárov i iné osoby môžu totiž stíhať a v prípade uznania viny uväzniť až na 15 rokov pre zverejňovanie informácii o ruskej armáde a vojenskom ťažení na Ukrajine, ktoré ruské orgány vyhodnotia ako falošné.