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Znásilnenia dvoch tínedžeriek vyvolali kampaň proti sexuálnemu násiliu
Znásilnenia boli natočené a následne zdieľané na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Konakry 28. júla (TASR) - Znásilnenia dvoch tínedžeriek v apríli vo východnej časti Guinei vyvolali v tejto západoafrickej krajine bezprecedentnú kampaň proti sexuálnemu násiliu a výzvy verejnosti na spravodlivé potrestanie vinníkov. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Znásilnenia boli natočené a následne zdieľané na sociálnych sieťach. Úrady v súvislosti s nimi zadržali v meste Mandiana na východe Guinei štyroch podozrivých mužov, jeden je stále na úteku.
Zábery sa na sociálnych sieťach nedávno opäť objavili, čo vyvolalo celonárodné hnutie proti sexuálnemu násiliu a obnovilo diskusiu o násilí páchanom na ženách, ochrane maloletých a zodpovednosti používateľov sociálnych sietí za zdieľanie násilného obsahu.
Občania, ľudskoprávne organizácie, umelci, novinári, náboženskí lídri a politické osobnosti žiadajú spravodlivý súd pre podozrivých páchateľov. Podľa prokuratúry v meste Mandiana sa súdne konanie začne v nasledujúcich dňoch.
Tisíce internetových užívateľov vyjadrili medzičasom solidaritu s obeťami incidentu prostredníctvom hashtagu #JeudiNoir (#ČiernyŠtvrtok - pozn. TASR). Ďalší ľudia sa obliekajú do čierneho na znak odsúdenia rodovo podmieneného násilia a žiadajú koniec jeho beztrestnosti.
Delegácia pod vedením guinejskej ministerky pre ženy, deti a solidaritu Patricie Lamahovej minulý týždeň navštívila mesto Mandiana s cieľom stretnúť sa s obeťami znásilnení, s ich rodinami a s miestnymi predstaviteľmi.
Znásilnenia boli natočené a následne zdieľané na sociálnych sieťach. Úrady v súvislosti s nimi zadržali v meste Mandiana na východe Guinei štyroch podozrivých mužov, jeden je stále na úteku.
Zábery sa na sociálnych sieťach nedávno opäť objavili, čo vyvolalo celonárodné hnutie proti sexuálnemu násiliu a obnovilo diskusiu o násilí páchanom na ženách, ochrane maloletých a zodpovednosti používateľov sociálnych sietí za zdieľanie násilného obsahu.
Občania, ľudskoprávne organizácie, umelci, novinári, náboženskí lídri a politické osobnosti žiadajú spravodlivý súd pre podozrivých páchateľov. Podľa prokuratúry v meste Mandiana sa súdne konanie začne v nasledujúcich dňoch.
Tisíce internetových užívateľov vyjadrili medzičasom solidaritu s obeťami incidentu prostredníctvom hashtagu #JeudiNoir (#ČiernyŠtvrtok - pozn. TASR). Ďalší ľudia sa obliekajú do čierneho na znak odsúdenia rodovo podmieneného násilia a žiadajú koniec jeho beztrestnosti.
Delegácia pod vedením guinejskej ministerky pre ženy, deti a solidaritu Patricie Lamahovej minulý týždeň navštívila mesto Mandiana s cieľom stretnúť sa s obeťami znásilnení, s ich rodinami a s miestnymi predstaviteľmi.