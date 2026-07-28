Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Zahraničie

Znásilnenia dvoch tínedžeriek vyvolali kampaň proti sexuálnemu násiliu

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Znásilnenia boli natočené a následne zdieľané na sociálnych sieťach.

Autor TASR
Konakry 28. júla (TASR) - Znásilnenia dvoch tínedžeriek v apríli vo východnej časti Guinei vyvolali v tejto západoafrickej krajine bezprecedentnú kampaň proti sexuálnemu násiliu a výzvy verejnosti na spravodlivé potrestanie vinníkov. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Znásilnenia boli natočené a následne zdieľané na sociálnych sieťach. Úrady v súvislosti s nimi zadržali v meste Mandiana na východe Guinei štyroch podozrivých mužov, jeden je stále na úteku.

Zábery sa na sociálnych sieťach nedávno opäť objavili, čo vyvolalo celonárodné hnutie proti sexuálnemu násiliu a obnovilo diskusiu o násilí páchanom na ženách, ochrane maloletých a zodpovednosti používateľov sociálnych sietí za zdieľanie násilného obsahu.

Občania, ľudskoprávne organizácie, umelci, novinári, náboženskí lídri a politické osobnosti žiadajú spravodlivý súd pre podozrivých páchateľov. Podľa prokuratúry v meste Mandiana sa súdne konanie začne v nasledujúcich dňoch.

Tisíce internetových užívateľov vyjadrili medzičasom solidaritu s obeťami incidentu prostredníctvom hashtagu #JeudiNoir (#ČiernyŠtvrtok - pozn. TASR). Ďalší ľudia sa obliekajú do čierneho na znak odsúdenia rodovo podmieneného násilia a žiadajú koniec jeho beztrestnosti.

Delegácia pod vedením guinejskej ministerky pre ženy, deti a solidaritu Patricie Lamahovej minulý týždeň navštívila mesto Mandiana s cieľom stretnúť sa s obeťami znásilnení, s ich rodinami a s miestnymi predstaviteľmi.
.

Neprehliadnite

Premiér: PS si pri kritike neoverilo fakty, ich politiku odmietam

Parastrelkyňa Vadovičová získala zlato na podujatí Svetového pohára

OBRAZOM: Pred 50 rokmi havarovalo lietadlo na Zlatých Pieskoch

POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI MOTORKÁROM: Červený kríž radí, ako na to