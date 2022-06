Znepriatelené strany v Jemene sa dohodli na predĺžení prímeria

Saná 2. júna (TASR) - Strany konfliktu v Jemene sa dohodli na predĺžení prímeria, ktoré sa malo skončiť vo štvrtok, o ďalšie dva mesiace. Informoval o tom osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg, uviedli agentúry DPA a AFP.



Dvojmesačné prímerie dosiahnuté Organizáciou Spojených národov (OSN) vstúpilo do platnosti 2. apríla, pričom s ním súhlasili oba znepriatelené tábory - na jednej strane jemenská vláda a koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá vládu podporuje, na druhej strane povstalci húsíovia.



Dohoda zahŕňala zastavenie všetkých vojenských operácií v Jemene i mimo neho, čo umožňovalo lodiam s nákladom paliva vplávať do životne dôležitého prístavu Hudajda, ako aj dva komerčné lety týždenne na letisko a z letiska v hlavnom meste Saná, ktoré majú pod kontrolou povstalci - išlo o lety do Jordánska a Egypta.



Grundberg vo štvrtok uviedol, že prímerie sa predĺži za tých istých podmienok. Nové prímerie vstúpi do platnosti vo štvrtok o 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ).



"Za posledné dva mesiace Jemenčania zažili hmatateľné výhody prímeria. Počet civilných obetí výrazne klesol, dodávky paliva cez prístav Hudajda sa značne zvýšili a obnovili sa komerčné lety na medzinárodné letisko v Saná aj z neho po takmer šiestich mesiacoch jeho zatvorenia," doplnil vyslanec.



Zástupcovia jemenskej vlády a povstalcov viedli v máji v Jordánsku pod záštitou OSN prvé priame rozhovory za niekoľko rokov. Diskusia sa zamerala na otvorenie ciest a železničných tratí v krajine.



Jemen sužuje od konca roka 2014 konflikt medzi vládou podporovanou saudskoarabským kráľovstvom a povstalcami podporovanými Iránom.