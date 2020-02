Znepriatelené strany v Južnom Sudáne nechávajú hladovať civilistov

Džuba 20. februára (TASR) - Vládne sily a ďalšie ozbrojené skupiny v Južnom Sudáne nechávajú "zámerne hladovať" tamojších civilistov tým, že ich nútia opúšťať domovy a tiež im odopierajú prístup k humanitárnej pomoci. Vyplýva to zo zistení, ktoré vo štvrtok zverejnila OSN, informuje agentúra AFP.



"V Južnom Sudáne sú dnes civilisti zámerne ponechaní hladovať, systematicky sledovaní a umlčiavaní, svojvoľne zatýkaní a zadržiavaní a je im odpieraný prístup k spravodlivosti," uvádza sa v správe OSN.



Trojčlenná komisia OSN preverovala situáciu na území Južného Sudánu od septembra 2018, keď vláda s povstalcami podpísala po päťročnej občianskej vojne mierovú dohodu, do decembra 2019. Vo svojej správe píše o ničivom správaní "dravých a nezodpovedných elít" a tiež o utrpení civilistov.



K zverejneniu správy došlo dva dni pred tým, ako v Južnom Sudáne uplynie dosiaľ posledný termín na vytvorenie vlády národnej jednoty. Proces vytvorenia spoločnej vlády znepriatelených strán neustále komplikuje a spomaľuje vzájomné hašterenie i nedostatok "politickej vôle", uvádza komisia OSN. "Politické elity zostali nevšímavé k intenzívnemu utrpeniu miliónov civilistov, za ktorých údajne bojovali," píše sa v jej správe.



Južný Sudán vznikol v roku 2011, keď získal nezávislosť od Sudánu. Rivalita medzi juhosudánskym prezidentom Salvom Kiirom a vodcom povstalcov Riekom Macharom však vyústila v roku 2013 do občianskej vojny sprevádzanej surovým násilím, znásilňovaním a obavami z etnických čistiek.



Počas vojny zahynulo už vyše 380.000 ľudí a štyri milióny obyvateľov ušli zo svojich domovov. Konflikt zanechal hospodárstvo tejto na ropu bohatej krajiny v troskách.