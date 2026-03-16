Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Zneškodnené úlomky rakiet dopadli aj do jeruzalemského Starého Mesta

Izraelské bezpečnostné sily prehliadajú dom vo východnom Jeruzaleme, na ktorého strechu dopadol úlomok iránskej rakety, v pondelok 16. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 16. marca (TASR) - Úlomky rakiet a striel z protiraketových systémov dopadli v pondelok na posvätné miesta v Jeruzaleme. Podľa izraelskej polície nebol nikto zranený, informovala agentúra AFP.

Počas nedávnej salvy rakiet vypálených z Iránu smerom k Jeruzalemu došlo k niekoľkým záchytom nad mestom,“ uviedla polícia. Po zneškodnení rakiet sa našli ich úlomky vrátane trosiek striel protiraketových systémov na viacerých miestach Starého Mesta: na Chrámovej hore, v blízkosti Chrámu Božieho hrobu i v Židovskej štvrti (ha-Rova ha-jehudi). Niektoré úlomky mali značnú veľkosť.

Ďalšie trosky sa objavili v centre a vo východnom Jeruzaleme. Na mieste zasahujú experti na likvidáciu bômb.

Polícia vo svojom vyhlásení konštatovala, že „nepriateľ nerozlišuje medzi náboženstvami ani miestami bohoslužieb – synagógami, mešitami či kostolmi“.

Staré Mesto sa nachádza vo východnom Jeruzaleme, ktorý Izrael obsadil v roku 1967 a neskôr anektoval. Ide o krok, ktorý medzinárodné spoločenstvo neuznáva.

V tejto oblasti sa nachádza aj mešita al-Aksá, ktorá je tretím najsvätejším miestom islamu; ale aj Chrám Božieho hrobu, kde bol podľa kresťanskej tradície ukrižovaný a vzkriesený Ježiš; a Múr nárekov, považovaný za najsvätejšie miesto, kde sa Židia môžu modliť.
