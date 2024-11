Zneužívanie milionárom Mohamedom Al-Fayedom nahlásilo vyše 400 osôb

Londýn 1. novembra (TASR) - Údajné sexuálne zneužitie zo strany medzičasom už zosnulého majiteľa londýnskeho obchodného domu Harrods Mohameda Al-Fayeda nahlásilo za posledných šesť týždňov viac než 400 žien a svedkov. S odvolaním sa na britských právnikov o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Tieto obvinenia nasledovali po odvysielaní dokumentu britskej stanice BBC v septembri, ktorý podrobne opisuje viaceré obvinenia zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia bývalým majiteľom luxusného londýnskeho obchodného domu.



Obvinenia zo sexuálneho zneužívania voči Al-Fayedovi sa objavili už počas jeho života, ale neboli také detailné ani závažné.



Skupina Justice for Harrods Survivors uviedla, že dostala 421 podnetov, ktoré sa týkali najmä obchodného domu, ale aj futbalového klubu Fulham, hotela Ritz v Paríži a ďalších subjektov.



Právnik spomínanej skupiny Dean Armstrong na tlačovej konferencii dodal, že počet nahlásení podozrení zo zneužívania narastá. Armstrongov kolega Bruce Drummond uviedol, že väčšina údajných obetí a svedkov bola zo Spojeného kráľovstva, no kontaktovali ich ľudia prakticky "z celého sveta".



Skupina Justice for Harrods Survivors doplnila, že zaslala spoločnosti Harrods svoj prvý žalobný list, čo znamená "začiatok formálneho právneho procesu". "Po ňom budú nasledovať stovky ďalších," avizoval Armstrong.



Tlačová služba obchodného domu Harrods uviedla, že ju kontaktovalo viac ako 250 ľudí, ktorí mali záujem o mimosúdne vyrovnanie.



Londýnska metropolitná polícia zasa informovala, že ju kontaktovalo 60 ľudí, pričom obvinenia zo sexuálneho zneužívania siahajú až do roku 1979.



Útoky, ktorých sa Al-Fayed údajne dopúšťal, vraj trvali viac ako 30 rokov - do roku 2013.



Al-Fayed bol jedným z najznámejších britských podnikateľov. Jeho syn Dodi zahynul v roku 1997 pri autonehode v Paríži spolu s britskou princeznou Dianou, bývalou manželkou súčasného britského kráľa Karola III.