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Znížením platov poslancov v Maďarsku ušetria za štyri roky 50 miliárd
Server nepszava.hu v tejto súvislosti pripomenul, že v pondelok hlavný rečník každej parlamentnej frakcie podporil návrh zákona.
Autor TASR
Budapešť 5. júna (TASR) – Maďarská vláda premiéra Pétera Magyara plánuje výrazným znížením platov a benefitov poslancov ušetriť vo výdavkoch štátneho rozpočtu v najbližších štyroch rokoch najmenej 50 miliárd forintov (140,5 milióna eur). Napísal to v piatok na Facebooku premiér Magyar štyri dni po tom, čo parlament začal všeobecnú rozpravu o návrhu na zmenu zákona o Národnom zhromaždení, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server nepszava.hu v tejto súvislosti pripomenul, že v pondelok hlavný rečník každej parlamentnej frakcie podporil návrh zákona.
„Prijatím návrhu bude prevádzka parlamentu v nasledujúcich štyroch rokoch stáť o 50 miliárd forintov menej, čo vysiela ľuďom odkaz, že štát začína šetriť konečne sám na sebe,“ povedala v rozprave poslankyňa vládnej strany Tisza Kinga Kalázdiová-Kerekesová, ktorá je jednou z trojice predkladateľov návrhu.
Podľa návrhu sa základná mzda zákonodarcov určuje vo výške 1,8-násobku priemernej mzdy v hospodárstve namiesto doterajšieho trojnásobku. V dôsledku čoho klesne hrubý mesačný plat poslancov parlamentu z pôvodných 2,18 milióna forintov (6125 eur) na 1,3 milióna forintov (3653 eur). Okrem samotných miezd štát radikálne zníži aj poslanecké benefity, v rámci ktorých príspevky na bývanie klesnú o 31 percent, rozpočet na prenájom kancelárií o 52 percent, výdavky na personál o 30 percent a úplne sa zrušia úhrady za mobilné telefóny či palivo pre budapeštianskych poslancov. Všetky nevyužité verejné peniaze sa vrátia do štátneho rozpočtu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Server nepszava.hu v tejto súvislosti pripomenul, že v pondelok hlavný rečník každej parlamentnej frakcie podporil návrh zákona.
„Prijatím návrhu bude prevádzka parlamentu v nasledujúcich štyroch rokoch stáť o 50 miliárd forintov menej, čo vysiela ľuďom odkaz, že štát začína šetriť konečne sám na sebe,“ povedala v rozprave poslankyňa vládnej strany Tisza Kinga Kalázdiová-Kerekesová, ktorá je jednou z trojice predkladateľov návrhu.
Podľa návrhu sa základná mzda zákonodarcov určuje vo výške 1,8-násobku priemernej mzdy v hospodárstve namiesto doterajšieho trojnásobku. V dôsledku čoho klesne hrubý mesačný plat poslancov parlamentu z pôvodných 2,18 milióna forintov (6125 eur) na 1,3 milióna forintov (3653 eur). Okrem samotných miezd štát radikálne zníži aj poslanecké benefity, v rámci ktorých príspevky na bývanie klesnú o 31 percent, rozpočet na prenájom kancelárií o 52 percent, výdavky na personál o 30 percent a úplne sa zrušia úhrady za mobilné telefóny či palivo pre budapeštianskych poslancov. Všetky nevyužité verejné peniaze sa vrátia do štátneho rozpočtu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)