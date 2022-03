Zo 429.000 ukrajinských utečencov požiadalo Maďarsko o azyl 2655

Budapešť 16. marca (TASR) - Celoštátne riaditeľstvo cudzineckého úradu v Maďarsku eviduje 2655 žiadostí o štatút utečenca zo strany občanov Ukrajiny, pričom do tejto krajiny do stredy rána prišlo až 429.000 Ukrajincov, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na správu servera telex.hu.



Od vypuknutia ruskej invázie 24. februára podľa údajov maďarskej polície prichádzalo do Maďarska denne takmer 20.000 utečencov, v uplynulých dňoch ich počet klesol zhruba na polovicu.



Predseda vlády Viktor Orbán v stredu odcestoval na hranice s Ukrajinou, kde bude tri dni osobne dohliadať na ochranu a na pomoc utečencom.



Premiér varoval, že na budúci týždeň očakávajú väčšiu utečeneckú vlnu, pretože rusko-ukrajinský vojenský konflikt sa rozširuje. "Stavia nás to pred obrovskú výzvu," zdôvodnil predseda vlády význam výjazdu k hraniciam.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)