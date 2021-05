Zo 60.000 účastníkov pilotných podujatí sa nakazilo len 15 z nich

Londýn 21. mája (TASR) - Koronavírusom SARS-CoV-2 sa nakazilo iba 15 z takmer 60.000 ľudí, ktorí sa zúčastnili na pilotnom programe britskej vlády zameranom na to, či je možné počas pandémie COVID-19 zorganizovať hromadné podujatia, kde nehrozí nákaza.



Ako píše agentúra AFP, vláda v ostatných týždňoch povolila deväť podujatí vrátane dvoch futbalových zápasov FA cupu, majstrovstiev sveta v snookeri a odovzdávania cien Brit Awards.



Britské úrady v súčasnosti dohľadávajú kontakty 15 osôb, ktoré sa nakazili koronavírusom. Táto miera infekcie je však v súlade s počtom prípadov v širšej populácii, píše AFP.



Pilotné podujatia boli podľa hovorcu vlády navrhnuté tak, aby bolo riziko infekcie v rámci možností čo najnižšie. Účastníci niektorých podujatí vrátane odovzdávania cien Brit Awards či párty v nočnom klube nemuseli mať nasadené rúška a nemuseli ani dodržiavať rozstupy, museli sa však preukázať sa negatívnym výsledkom testu.



Do londýnskeho futbalového štadióna Wembley, kam sa zmestí 90.000 divákov, však úrady minulý víkend pustili len 22.000 fanúšikov.



Spojené kráľovstvo patrilo k štátom najviac zasiahnutým epidémiou infekčnej choroby COVID-19. Londýn však od marca vďaka úspešnej vakcinačnej kampani postupne uvoľňuje protiepidemické opatrenia.



Vláda chce zvyšné obmedzenia zrušiť do 21. júna, po výskyte ohnísk tzv. indického variantu koronavírusu sa však objavili pochybnosti, či bude možné tento plán dodržať, konštatuje AFP. Očakáva sa, že premiér Boris Johnson oznámi ďalší postup na budúci týždeň.