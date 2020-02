Zo Saná odletelo prvé lietadlo OSN z chorými za tri roky

Saná 3. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov v pondelok letecky evakuovala chorých z jemenskej metropoly Saná. Išlo o prvý takýto let z tamojšieho medzinárodného letiska za uplynulé vyše tri roky, počas ktorých bolo letisko pre komerčné lety zatvorené, uviedli agentúry DPA a AFP.



"Prvý let prevážajúci pacientov z Jemenu do Jordánska vzlietol v pondelok z letiska v Saná," oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Dodala, že pacientom sa dostane špecializovaná, život zachraňujúca starostlivosť, aká v Jemene nie je dostupná.



V lietadle cestovalo sedem pacientov a sedem ďalších osôb, ktoré ich sprevádzali, uviedol pre DPA zdroj informujúci priamo z letiska.



Ide o vôbec prvý let s chorými z letiska v Saná od roku 2016, keď lety z neho zakázala koalícia arabských štátov vedená Saudskou Arábiou, ktorá v Jemene bojuje proti šiitským povstalcom - húsíom.



Konflikt v Jemene sa začal v roku 2014, keď húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády. Húsíov podporuje Irán, ktorý je rivalom Saudskej Arábie v oblasti Blízkeho východu. Dočasným sídlom medzinárodne uznanej jemenskej vlády sa stalo mesto Aden, zatiaľ čo metropola Saná je v rukách húsíov.



Koalícia vedená Rijádom, ktorá kontroluje jemenský vzdušný priestor, v novembri oznámila, že osobám, ktoré budú potrebovať lekárske ošetrenie, umožnia odletieť zo Saná.



Nórsky výbor pre utečencov (NRC) vyjadril nádej, že tieto lety zachránia životy mnohých Jemenčanov. Dodal však, že k nim prichádza príliš neskoro vzhľadom na to, že v krajine prišli o život tisíce ľudí čakajúcich na "bezodkladnú život zachraňujúcu starostlivosť" mimo tejto vojnou zmietanej krajiny.