Zo separatistického Podnesterska hlásili údajné podpaľačské útoky

Na archívnej snímke z 10. mája 2022 generálny tajomník OSN António Guterres (vľavo) hovorí s riaditeľkou Ukrajinského utečeneckého zariadenia Carolinou Decusarovou počas jeho návštevy v Kišiňove. Foto: TASR/AP

Kišiňov 13. mája (TASR) - Úrady v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko hlásili v piatok dva údajné podpaľačské útoky, ku ktorým malo dôjsť počas noci v oblastnej metropole Tiraspol. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Prvý z údajných podpaľačských útokov sa mal stať v piatok okolo 04.15 h, keď neznámy muž hodil zápalnú fľašu do objektu, kde sa nachádzal zásobník paliva. Horieť však začala len tráva, ktorú sa podarilo rýchlo uhasiť, uviedlomedzinárodne neuznanej podnesterskej republiky.O zhruba 30 minút neskôr ktosi hodil dva Molotovove kokteily na sídlo vojenskej odvodovej komisie v centre Tiraspola. Jeden z nich dopadol na chodník a druhý sa zakliesnil v okennej mreži. Aj v tomto prípade požiar rýchlo uhasili príslušníci bezpečnostnej služby.Koncom apríla traja muži údajne zaútočili na sídlo ministerstva štátnej bezpečnosti v Tiraspole. O deň neskôr boli zničené dve veľké telekomunikačné antény. Začiatkom mája tamojšia polícia uviedla, že bezpilotné lietadlo zhodilo dve bomby na jednu z podnesterských obcí.Podobné incidenty, ktoré sú z Podnesterska hlásené už niekoľko týždňov, vyvolávajú obavy, že by sa vojna zo susednej Ukrajiny mohla rozšíriť aj do tohto moldavského odštiepeneckého regiónu.Niektorí pozorovatelia sa obávajú toho, že by Moskva mohla využiť územie Podnesterska na otvorenie nového frontu. V tomto kontexte sú incidenty v Podnestersku chápané ako možné provokácie ruských tajných služieb, o čom hovoria moldavské aj ukrajinské úrady.Podľa Kyjeva sa Kremeľ snaží zámerne destabilizovať situáciu v Podnestersku, aby získal zámienku na vojenskú intervenciu. Jeden z ruských generálov nedávno uviedol, že ruské invázne sily chcú úplne ovládnuť juh Ukrajiny a vybudovať tam pozemný koridor do Podnesterska.V utorok navštívil moldavskú metropolu Kišiňov generálny tajomník OSN António Guterres, pričom podporilNa území separatistického Podnesterska je rozmiestnených približne 1500 ruských vojakov. Moskva tam má svoju vojenskú základňu a sklady s približne 20.000 tonami munície.