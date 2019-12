Zo severozápadnej Sýrie ušlo pred násilnosťami vyše 235.000 ľudí

Bejrút 27. decembra (TASR) - Viac než 235.000 ľudí ušlo za posledné dva týždne z provincie Idlib na sýrskom severozápade, ktorá je vystavená zintenzívneným útokom zo strany vládneho režimu v Damasku a spojeneckého Ruska. Oznámila to v piatok Organizácia Spojených národov, ktorej údaje prevzala tlačová agentúra AFP.



Provincia Idlib je v Sýrii posledným významným územím pod kontrolou povstaleckých bojovníkov a džihádistov, bojujúcich v občianskej vojne proti vládnym silám a ich spojencom.



Hromadný odsun v období od 12. do 25. decembra spôsobil, že oblasť okolo mesta Maarrat an-Numán v južnom Idlibe zostala "takmer ľudoprázdna", uviedla OSN vo vyhlásení. Bombardovanie a násilné zrážky zvýšili mieru vysídľovania aj v blízkom meste Sarákib.



Sily podliehajúce vláde v Damasku od polovice decembra útočia s podporou Ruska na džihádistov v južnom Idlibe, a to i napriek dohode o prímerí z augusta a výzvam na deeskaláciu, prichádzajúcim z Turecka, Francúzska či OSN. V rámci týchto bojov sýrska armáda dobyla desiatky miest a dedín, pričom zahynuli stovky ľudí na oboch stranách.



V Idlibe, ktorý ovláda najmä vzbúrenecká skupina Hajat Tahrír aš-Šám - napojená na teroristickú sieť al-Káida -, žijú približne tri milióny ľudí vrátane milióna detí. Žijú tam aj Sýrčania, ktorých vyhnala z domovov už osem rokov trvajúca občianska vojna.