Zo severu Sýrie sa stiahlo 68 kurdských oddielov s 34.000 príslušníkmi

Moskva 29. októbra (TASR) - Ruské centrum pre zmierenie bojujúcich strán v Sýrii v utorok informovalo, že k 18.00 h miestneho času sa zo severu Sýrie stiahlo 68 kurdských oddielov. Ich členmi bolo 34.000 príslušníkov, ktorí do vzdialenosti 30 kilometrov od styčnej línie odviezli aj asi 3000 kusov bojovej techniky.



Podľa agentúry TASS o tom informoval veliteľ ruského centra Jurij Borenkov.



Dodal, že sýrska vládna armáda vybudovala na sýrsko-tureckej hranici 84 pohraničných postov, pričom 60 z nich sa nachádza v okolí mesta Kámišlí a 24 v oblasti Kobané.



Borenkov spresnil, že ruská vojenská polícia od 23. októbra hliadkuje v desaťkilometrovej bezpečnostnej zóne v úsekoch Džarábulus-Korán, Kámišlí-Fakira a Kámišlí-Simalka.



TASS pripomenul, že prezidenti Ruska a Turecka, Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan, minulý týždeň po šiestich hodinách rokovaní podpísali memorandum o vzájomnom porozumení, ktoré obsahuje desať bodov.



Okrem iného sa v texte memoranda uvádza, že od štvrtka poludnia vstúpia na sýrsku stranu hranice s Tureckom jednotky ruskej vojenskej polície a sýrskej pohraničnej služby.



Po odsune kurdských jednotiek sa na tomto území začne spoločné hliadkovanie, ktoré budú vykonávať ruskí a tureckí vojaci, a to v oblasti desať kilometrov od turecko-sýrskej hranice - s výnimkou mesta Kámišlí na severovýchode Sýrie.



Turecko vykonáva od 9. októbra na severovýchode Sýrie operáciu Prameň mieru proti kurdským oddielom.



Sýrske orgány opakovane odsúdili okupačnú politiku Turecka na severe Sýrie. Rusko uviedlo, že Ankara sa musí vyhnúť krokom, ktoré by mohli zabrániť vyriešeniu sýrskeho konfliktu.



Mnohí západní partneri Turecka, vrátane USA, toto Erdoganovo rozhodnutie odsúdili. Pritom Washington, ktorý predtým podporoval Kurdov, predtým informoval o stiahnutí svojich jednotiek.



Kurdi tento krok USA vyhodnotili ako porušenie dohôd a uzavreli s Damaskom dohodu o spoločnom postupe proti Turkom. Sýrska armáda mala obsadiť územie pozdĺž severnej hranice. Vládne vojská vstúpili do radu osád v guvernoráte Rakka a na severe Aleppa a kontrolujú aj pohraničné kontrolné stanovište v meste Ajn al-Arab (Kobané).