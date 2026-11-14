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Zo skupiny Duran Duran odišiel bubeník Roger Taylor
Roger Taylor bol v kapele v rokoch (1979–1985 a znovu od roku 2001).
Autor TASR
Londýn 14. novembra (TASR) – Bubeník anglickej pop-rockovej skupiny Duran Duran Roger Taylor oznámil odchod z tejto formácie pre zhoršujúci sa tinitus (zvonenie v ušiach). TASR o tom informuje podľa správ tlačovej agentúry AFP a stanice BBC News.
Taylor (66), ktorý v súčasnosti žije v USA, označil svoj odchod za jedno z najťažších rozhodnutí, aké kedy musel urobiť. „Hrať na bicích nástrojoch v tejto kapele bolo pre mňa najväčšou radosťou v živote a nikdy nebudem môcť fanúšikom dostatočne poďakovať za lásku, ktorú nám preukazovali celé roky,“ povedal.
„Pravda je však taká, že môj tinitus sa neustále zhoršuje. Dostal som sa do situácie, keď už musím počúvať svoje telo a svojich lekárov,“ dodal hudobník.
Zvyšní členovia skupiny Simon Le Bon (spev), Nick Rhodes (klávesové nástroje) a John Taylor (basová gitara) mu vzdali poctu. „Roger je náš brat. Jeho hra pomohla vytvoriť zvuk kapely Duran Duran. Jeho rozhodnutie úplne chápeme, prajeme mu zdravie a šťastie. Vždy bude súčasťou tejto rodiny,“ uviedli.
Roger Taylor bol v kapele v rokoch (1979–1985 a znovu od roku 2001). Duran Duran vznikli v roku 1978 v Birminghame. Skupina patrila medzi hlavných predstaviteľov britského hnutia New Romantic a v 80. rokoch zaznamenala obrovský úspech doma aj v zahraničí.
Roger Taylor nahral s kapelou štúdiové albumy Duran Duran (1981), Rio (1982), Seven and the Ragged Tiger (1983), Astronaut (2004), Red Carpet Massacre (2007), All You Need Is Now (2010), Paper Gods (2015), Future Past (2021) a Danse Macabre (2023). V roku 2022 ho ako člena Duran Duran uviedli do Rockandrollovej siene slávy.
Taylor (66), ktorý v súčasnosti žije v USA, označil svoj odchod za jedno z najťažších rozhodnutí, aké kedy musel urobiť. „Hrať na bicích nástrojoch v tejto kapele bolo pre mňa najväčšou radosťou v živote a nikdy nebudem môcť fanúšikom dostatočne poďakovať za lásku, ktorú nám preukazovali celé roky,“ povedal.
„Pravda je však taká, že môj tinitus sa neustále zhoršuje. Dostal som sa do situácie, keď už musím počúvať svoje telo a svojich lekárov,“ dodal hudobník.
Zvyšní členovia skupiny Simon Le Bon (spev), Nick Rhodes (klávesové nástroje) a John Taylor (basová gitara) mu vzdali poctu. „Roger je náš brat. Jeho hra pomohla vytvoriť zvuk kapely Duran Duran. Jeho rozhodnutie úplne chápeme, prajeme mu zdravie a šťastie. Vždy bude súčasťou tejto rodiny,“ uviedli.
Roger Taylor bol v kapele v rokoch (1979–1985 a znovu od roku 2001). Duran Duran vznikli v roku 1978 v Birminghame. Skupina patrila medzi hlavných predstaviteľov britského hnutia New Romantic a v 80. rokoch zaznamenala obrovský úspech doma aj v zahraničí.
Roger Taylor nahral s kapelou štúdiové albumy Duran Duran (1981), Rio (1982), Seven and the Ragged Tiger (1983), Astronaut (2004), Red Carpet Massacre (2007), All You Need Is Now (2010), Paper Gods (2015), Future Past (2021) a Danse Macabre (2023). V roku 2022 ho ako člena Duran Duran uviedli do Rockandrollovej siene slávy.