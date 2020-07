Zo španielskej strany Vox odišiel jej regionálny šéf

Madrid 1. júla (TASR) - Zo španielskej krajne pravicovej a populistickej strany Vox odišiel v stredu Francisco Serrano, šéf jej pobočky v regióne Andalúzia. Došlo k tomu po tom, ako bol Serrano prokuratúrou obvinený z podvodov so štátnymi dotáciami. Informovala o tom agentúra DPA odvolávajúca sa na správy španielskych médií.



Serrano sa zo strany odišiel, zmienené obvinenia však odmieta.



Strana Vox bola založená v roku 2013 a svoj prvý väčší úspech dosiahla o päť rokov neskôr, keď sa vďaka dvojcifernému výsledku prvýkrát prebojovala do regionálneho parlamentu v Andalúzii.



Vlani sa dostala aj do 350-členného španielskeho parlamentu, kde získala 52 kresiel. Vo voľbách do europarlamentu získala tri mandáty, po odchode Británie z EÚ sa ich počet zvýšil o jedného europoslanca.



Vox presadzuje podporu tradičnej rodiny, spolieha sa na nacionalizmus, ale najmä žiada silné zakročenie proti nelegálnym imigrantom a separatistom v Katalánsku, priblížila DPA.