Zo Srbska vyhostili účastníkov workshopu o financovaní mimovládok

Budapešť/Belehrad 23. januára (TASR) - Srbská polícia zadržala, vypočúvala a vyhostila niekoľko mladých cudzincov z krajín EÚ, ktorí sa v Belehrade zúčastnili na workshope pre lídrov občianskej spoločnosti. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA, ktorá sa odvolala na miestne médiá a niektorých vyhostených, píše TASR.



Podľa DPA srbské úrady incident nekomentovali. Chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Grlič-Radman však už medzičasom avizoval, že jeho ministerstvo vydá protestnú nótu a o ponižujúcom zaobchádzaní s chorvátskymi občanmi zo strany srbských úradov bude informovať aj Európsku komisiu a poľské predsedníctvo EÚ.



Dvojdňový workshop s názvom NGO Academy organizovala v Belehrade rakúska nadácia ERSTE Foundation a viedenská ekonomická univerzita. Seminár bol zameraný na udržateľné financovanie organizácií občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe.



Podľa chorvátskych občanov, ktorých sa vyhostenie týka, skupinu účastníkov workshopu zadržali policajti v civile v bare hotela v Belehrade, kde boli ubytovaní.



Policajti ich predviedli na policajnú stanicu, kde ich vypočúvali. Po noci strávenej na policajnej stanici bolo cudzincom nariadené do 24 hodín opustiť územie Srbska pre údajné ohrozenie bezpečnosti tejto krajiny i jej občanov. DPA spresnila, že medzi vyhostenými boli piati Chorváti, ako aj občania Rumunska a Írska.



Ku kauze ich vyhostenia sa medzičasom vyjadrila aj hovorkyňa rakúskej nadácie ERSTE Foundation. V rozhovore pre agentúru DPA tlmočila svoje rozhorčenie a dodala, že "pre nás je to jednoducho nevysvetliteľné". Doplnila, že semináre NGO Academy sa od roku 2013 konali v mnohých mestách v strednej a východnej Európe vrátane Belehradu.



DPA poznamenala, že srbský prezident Aleksandar Vučič sympatizuje s Ruskom a vládne stále viac autokratickým spôsobom. Momentálne jeho vláda čelí masovým protestom, ktoré vyvolalo zrútenie betónového prístrešku nad vchodom do budovy železničnej stanice v meste Nový Sad. Tragédia sa odohrala v novembri 2024 a o život pri nej prišlo 15 ľudí.



Donedávna sa zákazy vstupu do Srbska a príkazy na vyhostenie týkali najmä občanov Ruska z radov odporcov vojny na Ukrajine alebo aktivistov kritizujúcich politiku Kremľa. Vyhostenie niekoľkých občanov EÚ naraz je bezprecedentné, konštatovala DPA.