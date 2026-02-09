< sekcia Zahraničie
Zo Starmerovho tímu odchádza ďalší člen
Škandál okolo amerického sexuálneho delikventa sa dotkol aj britskej kráľovskej rodiny.
Londýn 9. februára (TASR) - Riaditeľ komunikačného odboru kancelárie britského premiéra Keira Starmer v pondelok oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie, v ktorej pôsobil od septembra 2025. Tim Allan rezignoval deň po tom, čo na svojom poste skončil šéf Starmerovej kancelárie Morgan McSweeney v dôsledku kauzy vymenovania bývalého britského veľvyslanca v USA Petra Mandelsona napriek jeho väzbám na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správy stanice BBC.
