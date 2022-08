Zo streľby v nákupnom centre v Malmö je podozrivý 15-ročný chlapec

Štokholm 20. augusta (TASR) - Švédska polícia v sobotu informovala, že osobou zadržanou v piatok v súvislosti so streľbou v nákupnom centre v meste Malmö je 15-ročný chlapec. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o cielený útok, uviedla podľa agentúry DPA veliteľka polície pre oblasť Malmö Petra Stenkulová.



Pri streľbe boli zranené dve osoby - žena a muž, ktorý medzičasom svojim zraneniam podľahol. Podľa zistení polície bol práve tento muž terčom útoku.



Zranená žena je hospitalizovaná, jej zranenia sú vážne, ale jej život nie je ohrozený, dodala DPA.



Švédska polícia už v piatok uviedla, že zločin by mohol súvisieť s činnosťou gangov v Malmö, ktoré je tretím najväčším švédskym mestom.



Priznala to v sobotu aj Stenkulová, keď uviedla, že Malmö sa nachádza v "špirále násilia". Podľa jej názoru je potrebná dlhodobá stratégia, aby sa mladí ľudia nedali naverbovať páchateľmi trestnej činnosti.



Polícia predpokladá, že podozrivý chlapec konal sám. Pripúšťa však, že do prípadu môžu byť zapletené aj ďalšie osoby.



Polícia považuje piatkovú streľbu v nákupnom centre za "ojedinelý kriminálny incident" a vylúčila akékoľvek súvislosti s terorizmom.