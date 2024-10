Zo súboja o post predsedu Konzervatívnej strany vypadol James Cleverly

Londýn 9. októbra (TASR) - Súboj o post predsedu britskej opozičnej Konzervatívnej strany sa v stredu zúžil na dvoch kandidátov. Z duelu vypadol bývalý minister zahraničných vecí a vnútra James Cleverly. TASR informuje podľa agentúry Reuters a webstránky Konzervatívnej strany.



Vo štvrtom kole hlasovania sa na prvom mieste umiestnila bývalá ministerka obchodu Kemi Badenochová so 42 hlasmi, za ňou nasledoval bývalý minister pre imigráciu Robert Jenrick so 41 hlasmi. Cleverly ich získal 37. O kandidátoch v tomto kole hlasovali iba konzervatívni poslanci dolnej komory britského parlamentu. Víťaz vnútrostraníckych volieb nahradí bývalého premiéra Rishiho Sunaka, ktorý sa vzdal funkcie po neúspechu v júlových parlamentných voľbách.



V poslednom kole budú o dvojici kandidátov rozhodovať všetci členovia strany v online voľbách a výsledky by mali byť zverejnené 2. novembra.



Obaja fináloví kandidáti chcú opätovne zjednotiť stranu, ktorá sa počas uplynulých ôsmich rokov vo vláde zmietala v chaose, škandáloch a hlbokých rozkoloch. Takisto sa chcú vrátiť ku konzervatívnym koreňom strany. Ich postoje sa líšia v spôsobe riešenia prisťahovalectva, čo voliči považujú za čoraz dôležitejšie.



Bývalý minister pre migráciu Jenrick (42) sa podľa Reuters zo zarytého centristu stal pravičiarom. Tvrdí, že jediným spôsobom ako riešiť rastúcu mieru prisťahovalectva je stanoviť limit legálnych migrantov, ktorých krajina prijme. Presadzuje aj vystúpenie Británie z Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP), ktorý ratifikovali takmer všetky európske krajiny. To by podľa neho uľahčilo riešenie problémov s migráciou.



Badenochová (44) si podľa Reuters v uplynulom období vybudovala pozíciu obľúbenca na pravom krídle strany a u mladších poslancov. Presadzuje, aby sa strana vrátila k "autentickému konzervativizmu" a prestala "hovoriť pravicovo a vládnuť ľavicovo". Badenochová nesúhlasí s Jenrickovým návrhom o vystúpenie z (EDĽP) a tvrdí, že problematika migrácie sa dá vyriešiť aj bez tohto kroku.