Zo sudánskeho mesta Sindža, kde zúria boje, utieklo vyše 55.000 ľudí

Port Sudan 3. júla (TASR) - Viac ako 55.000 ľudí utieklo zo Sindže, hlavného mesta štátu Sannár na juhovýchode Sudánu, kde zúria boje medzi polovojenskými silami a armádou, uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). TASR o tom informuje podľa utorkovej správy tlačovej agentúry AFP.



Správa prišla po tom, ako polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v sobotu oznámili, že dobyli Sindžu. Svedkovia opisovali intenzívne boje o mesto a civilistov, ktorí sa v panike pokúšali o útek.



"Viac ako 55.400 ľudí utieklo z mesta Sindža, pretože konflikt medzi sudánskymi ozbrojenými jednotkami a Silami rýchlej podpory sa rozšíril do mesta. Ľudia, ktorí utiekli zo Sindže, prišli do štátov Kadárif, Modrý Níl, Biely Níl a Kassalá," uvádza OCHA na sociálnej sieti X.



Úrad ďalej uviedol, že humanitárne skupiny v Kadárife, neďaleko východných hraníc Sudánu s Etiópiou, "začali plánovať príchod" ľudí utekajúcich zo Sannáru. Podľa OSN však štát Kadárif hostí už viac ako 600.000 ľudí.



OCHA s odvolaním sa na správy médií uviedol, že ozbrojenci "vrátane príslušníkov RSF plienili a rabovali domy a obchody, a obsadili vládne budovy" v meste Sindža. Členovia miestnych rád medzitým vstúpili do mesta Suki v štáte Sannár.



V tomto štáte žije už viac ako milión vysídlených Sudáncov. Sannár spája centrálnu časť Sudánu s juhovýchodom ovládaným armádou.



Sudán sužuje vojna od apríla 2023, keď vypukli boje medzi silami vernými šéfovi armády Abdalovi Fattáhovi Burhánovi a RSF pod vedením jeho bývalého zástupcu Muhammada Daklúa.



Konflikt v krajine so 48 miliónmi obyvateľov si vyžiadal už desaťtisíce mŕtvych, milióny vysídlených osôb a vyvolal jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.



Najnovší prielom RSF znamená, že tieto polovojenské jednotky "uťahujú slučku" okolo mesta Port Sudan pri Červenom mori, kde v súčasnosti sídli armáda, vláda a úrady OSN.



RSF ovládajú väčšinu sudánskeho hlavného mesta Chartúm, štát Džazíra v strede krajiny, rozsiahly západný región Dárfúr a veľkú časť oblasti Kordofán na juhu krajiny.