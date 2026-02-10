Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zo Sýrie do Iraku presunuli už viac ako 4500 väzňov napojených na IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Hovorca bezpečnostnej informačnej jednotky irackej vlády povedal, že doteraz bolo do Iraku privezených 4583 zadržaných osôb.

Bagdad 10. februára (TASR) - Viac ako 4500 väzňov napojených na teroristickú skupinu Islamský štát (IS) zatiaľ presunuli zo Sýrie do Iraku, povedal v utorok iracký predstaviteľ. S ich prevozom začali minulý mesiac Spojené štáty po tom, ako sýrska vláda prevzala kontrolu nad väznicami pre príslušníkov IS, ktoré dovtedy strážili kurdské milície. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

IS v roku 2014 ovládol rozsiahle územia Sýrie a Iraku. Bagdad s podporou síl pod vedením USA oznámil porážku teroristov v roku 2017, zatiaľ čo Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedeným Kurdmi sa to podarilo o dva roky neskôr.

SDF následne uväznila tisíce podozrivých džihádistov a zadržala desaťtisíce ich príbuzných. Mnoho podozrivých členov IS sa nachádza aj vo väzniciach v Iraku. Tamojšie súdy vyniesli stovky rozsudkov smrti a doživotných trestov osobám odsúdeným za teroristické trestné činy. Medzi týmito osobami je aj mnoho zahraničných bojovníkov.

Vo februári iracké orgány oznámili, že začali vyšetrovať zadržané a prevezené osoby zo Sýrie.

Sýrska armáda minulý mesiac obsadila oblasti na severovýchode krajiny, ktoré predtým ovládali SDF vedené Kurdmi. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny. Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF.

Po postupe sýrskej armády militanti z SDF niektoré z týchto zariadení opustili, pričom z viacerých hlásili úteky väzňov. Spojené štáty preto reagovali spustením operácie, v rámci ktorej bude celkovo 7000 väzňov presunutých do Iraku. Sú medzi nimi občania Sýrie, Iraku aj európskych krajín.
