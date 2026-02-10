< sekcia Zahraničie
Zo Sýrie do Iraku presunuli už viac ako 4500 väzňov napojených na IS
Hovorca bezpečnostnej informačnej jednotky irackej vlády povedal, že doteraz bolo do Iraku privezených 4583 zadržaných osôb.
Autor TASR
Bagdad 10. februára (TASR) - Viac ako 4500 väzňov napojených na teroristickú skupinu Islamský štát (IS) zatiaľ presunuli zo Sýrie do Iraku, povedal v utorok iracký predstaviteľ. S ich prevozom začali minulý mesiac Spojené štáty po tom, ako sýrska vláda prevzala kontrolu nad väznicami pre príslušníkov IS, ktoré dovtedy strážili kurdské milície. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
IS v roku 2014 ovládol rozsiahle územia Sýrie a Iraku. Bagdad s podporou síl pod vedením USA oznámil porážku teroristov v roku 2017, zatiaľ čo Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedeným Kurdmi sa to podarilo o dva roky neskôr.
SDF následne uväznila tisíce podozrivých džihádistov a zadržala desaťtisíce ich príbuzných. Mnoho podozrivých členov IS sa nachádza aj vo väzniciach v Iraku. Tamojšie súdy vyniesli stovky rozsudkov smrti a doživotných trestov osobám odsúdeným za teroristické trestné činy. Medzi týmito osobami je aj mnoho zahraničných bojovníkov.
Vo februári iracké orgány oznámili, že začali vyšetrovať zadržané a prevezené osoby zo Sýrie.
Sýrska armáda minulý mesiac obsadila oblasti na severovýchode krajiny, ktoré predtým ovládali SDF vedené Kurdmi. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny. Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF.
Po postupe sýrskej armády militanti z SDF niektoré z týchto zariadení opustili, pričom z viacerých hlásili úteky väzňov. Spojené štáty preto reagovali spustením operácie, v rámci ktorej bude celkovo 7000 väzňov presunutých do Iraku. Sú medzi nimi občania Sýrie, Iraku aj európskych krajín.
