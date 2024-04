Zo zabitia dvoch Ukrajincov v Nemecku podozrievajú ruského občana

Berlín 28. apríla (TASR) - Dvaja muži z Ukrajiny boli v sobotu večer zabití v areáli nákupného strediska v nemeckom meste Murnau v spolkovej krajine Bavorsko, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Tamojšia polícia krátko po čine zadržala ďalšieho muža, ktorý je v prípade dôvodne podozrivý. Ide o 57-ročného Rusa, okolnosti ani motív činu však neboli bezprostredne známe.



Polícia v Hornom Bavorsku zatiaľ neuviedla ani to, či sa spomenutí traja muži vzájomne poznali. "Sme zatiaľ na samom začiatku vyšetrovania," upozornil hovorca polície Daniel Katz.



K činu došlo v sobotu v podvečerných hodinách pred predajňou s potravinami, spresnila polícia. Páchateľovi sa údajne najprv podarilo ujsť, polícia ho však čoskoro zadržala v jeho byte neďaleko miesta činu.



V prípade obetí ide podľa polície o občanov Ukrajiny vo veku 23 a 36 rokov, píše DPA. Obaja podľahli bodným zraneniam; starší z mužov priamo na mieste, mladší neskôr po prevoze do nemocnice.



Prípad začala vyšetrovať kriminálna polícia pre podozrenia z dvojnásobnej vraždy. Podozrivý zostáva vo väzbe a v nedeľu by sa mal postaviť pred sudcu, dodáva DPA.