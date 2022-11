Zo zajatia sa vrátilo 30 ukrajinských obrancov Hadieho ostrova

Londýn 8. novembra (TASR) - Zo zajatia v Rusku sa vrátilo 30 ukrajinských obrancov Hadieho ostrova. Podľa webu britského denníka The Guardian o tom v utorok informoval splnomocnenec ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Dmytro Lubinec.



Lubinec ubezpečil, že ukrajinské vedenie pracuje na tom, aby sa zo zajatia vrátili všetci ukrajinskí vojnoví zajatci.



Poznamenal, že obrancovia Hadieho ostrova sa stali jednou z legiend vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine, pretože pokračovali v boji aj vtedy, keď situácia bola neprehľadná i beznádejná.



Lubinec hovoril o 24. februári, keď sa ostrov, hneď v prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu, dostal do centra pozornosti. Ostrov vtedy najskôr ostreľovalo ruské námorníctvo z plavidla Moskva a hliadkovacej lode Vasilij Bykov. Neskôr sa stal terčom útoku zo vzduchu, pri ktorom bola zničená všetka infraštruktúra.



Posádka vlajkovej lode ruskej Čiernomorskej flotily, krížnika Moskva, obrancov ostrova vyzvala, aby sa vzdali. Ukrajinskí vojaci však nevyberavým spôsobom toto ultimátum odmietli. Ich legendárna veta "Ruská vojenská loď, choď do ...!" sa stala jedným z najpovzbudzujúcejších hesiel prebiehajúcej vojny.



Krátko na to ruskí výsadkári ostrov obsadili a jeho posádku i civilistov zajali.



V čase, keď sa Hadí ostrov stal 24. februára terčom útoku, bolo na ňom 80 obrancov: asi 30 pohraničníkov, viac ako 40 príslušníkov námornej pechoty 35. brigády, ako aj niekoľko vojakov pechoty a letectva. Okrem nich bolo v obci Bile aj niekoľko civilistov: správca majáku, jeho asistent a niekoľko pracovníkov technických služieb.



Malý, ale strategicky významný Hadí ostrov sa nachádza asi 150 kilometrov južne od Odesy. Ruské jednotky sa ho zmocnili v nádeji, že odtiaľ budú kontrolovať široké pásmo nielen ukrajinského, ale aj rumunského čiernomorského pobrežia. Napokon ho však neudržali a koncom júna sa z neho stiahli. Medzičasom po zásahu raketou skončil na dne mora aj krížnik Moskva.



Denník The Guardian pripomenul, že pri výmene zajatcov, ktorá sa medzi Ruskom a Ukrajinou odohrala 29. októbra, sa domov vrátilo 52 Ukrajincov vrátane jedného námorníka z Hadieho ostrova.



O niekoľko dní nato, 3. novembra, sa v rámci ďalšej výmeny zajatcov medzi Ukrajinou a Ruskom vrátilo do vlasti 107 Ukrajincov.