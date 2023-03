Zo zámku v Děčíne zmizlo desať kníh zo vzácnej zbierky

Praha 2. marca (TASR) - Zámok v českom Děčíne rieši neobvyklú situáciu. Z tamojšej knižnice niekto ukradol desať kníh zo vzácnej zbierky, ktorú mu zapožičalo Národné múzeum (NM).



Jeho pracovníci teraz zvyšok zbierky predčasne odviezli. TASR správu prevzala zo stredajšieho servisu Českého rozhlasu.



"Na konci revízie tu bolo 20 kníh, ktoré neboli uvedené v zozname Národného múzea. Takže desať kníh chýba a 20 je navyše," vysvetľuje riaditeľka děčínskeho zámku Miroslava Poskočilová.



Vyrezávaná knižnica, v ktorej bola donedávna zbierka kníh v hodnote 20 miliónov korún, teraz zíva prázdnotou. Pracovníci Národnej knižnice celú zbierku po nedávnej kontrole odviezli.



"Došlo k odcudzeniu desiatich kníh z požičaného knižničného celku, čo je predmetom policajného vyšetrovania," uviedol riaditeľ knižnice NM Martin Sekera.



"Napriek všetkým vykonaným vyšetrovaniam sa nepodarilo zistiť skutočnosti, ktoré by oprávňovali začať trestné stíhanie proti konkrétnej osobe," dodala policajná hovorkyňa.



Nie je ani jasné, kedy sa vzácne knižky zo zbierky stratili. "Ja pre to vysvetlenie nemám. Pripadá aj do úvahy, že tu nikdy neboli," dodáva Poskočilová.



To ale odmieta bývalá riaditeľka zámku Iveta Krupičková, podľa ktorej bola zbierka pri odovzdaní riadne zaevidovaná.



"Fyzická kontrola stavu kníh prebehla až počas 14. a 15. februára 2022. Bolo to prvýkrát odvtedy, ako sem boli knihy v júni 2018 nainštalované," dodáva Poskočilová.



Národné múzeum ponúklo zámku, že mu výpožičku knižnej zbierky predĺži, musí však za stratené knihy zaplatiť 218.000 korún. To ale vedenie zámku na radu právnika odmieta - priznalo by tým vinu za ich zmiznutie. Prípad tak zrejme skončí na súde.