Zo zaparkovaného kamióna vo Filadelfii ukradli státisíce mincí

Filadelfia 13. apríla (TASR) - Neznámi páchatelia sa vlámali do kamióna s nákladom mincí v hodnote státisícov dolárov vo Filadelfii v americkom štáte Pennsylvánia. Zlodeji ušli so sumou najmenej 100.000 dolárov. TASR informuje podľa agentúry AP.



Vodič kamióna vyzdvihol v stredu z filadelfskej mincovne mince v hodnote približne 750.000 dolárov a plánoval ich vo štvrtok dopraviť do štátu Florida. Krádež nahlásili vo štvrtok okolo 06.00 h miestneho času.



Koľko ľudí sa na krádeži zúčastnilo, a ani to, či poznali obsah nákladu kamióna, nie je známe. Zasahujúci policajti našli na parkovisku rozhádzané stovky mincí a úrady sa snažia presne určiť, koľko peňazí bolo ukradnutých.



Polícia zatiaľ nikoho nezatkla.