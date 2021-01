Zo záznamníka indonézskeho lietadla sa podarilo získať údaje

Jakarta 15. januára (TASR) - Indonézskym vyšetrovateľom sa podarilo získať údaje z lietadla, ktoré sa pred niekoľkými dňami so 62 pasažiermi na palube zrútilo do mora.



"Sú v dobrom stave a momentálne ich skúmame," komentoval v piatok podľa agentúry AFP Soerjanto Tjahjono, šéf Národného úradu pre bezpečnosť dopravy.



Záznamník letových údajov, ktorý obsahuje informácie o rýchlosti, nadmorskej výške a smere lietadla, môže poskytnúť dôležité údaje o tom, prečo lietadlo v priebehu menej ako minúty kleslo približne o 3000 metrov a následne havarovalo.



Boeing 737-500 indonézskych nízkonákladových aerolínií Sriwijaya Air sa v sobotu zrútil do mora krátko po štarte z hlavného mesta Jakarta. Smeroval do mesta Pontianak na ostrove Borneo.