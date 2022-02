Zo zhoreného trajektu v Grécku zachránili kamionistu z Bieloruska

Dym stúpa z horiaceho trajektu Olympia v Iónskom mori pri pobreží gréckeho ostrova Korfu 20. februára 2022. Foto: TASR/AP

Atény 20. februára (TASR) – Záchranárom sa v nedeľu podarilo nájsť jedného z dvanástich nezvestných pasažierov z trajektu Euroferry Olympia, ktorý začal v piatok ráno pri pobreží gréckeho ostrova Korfu. Televíznej stanici Skai to podľa agentúry DPA potvrdil grécky minister lodnej dopravy Ioannis Plakiotakis.Dvadsaťjedenročný vodič kamiónu pochádza z Bieloruska, uviedol spravodajský web Proto Thema. Záchranári ho zbadali na korme plavidla, keď ho ťahali do prístavu.Naďalej zostáva nezvestných 11 osôb — sedem Bulharov, traja Gréci a jeden Turek. Všetci nezvestní sú vodiči kamiónov; predpokladá sa, že v čase vypuknutia požiaru spali vo svojich vozidlách.V nedeľu sa hasičom podarilo dostať na palubu trajektu. Prístup predtým znemožňovali vysoké teploty okolo 600 stupňov na vonkajšej strane lode.Požiar na palube trajektu Euroferry Olympia smerujúceho z prístavného mesta Igumenica na severozápade Grécka do juhotalianskeho prístavu Brindisi vypukol okolo 04.30 h miestneho času (03.30 h SEČ). Plamene však v krátkom čase zachvátili takmer celý trajekt.Podľa talianskej lodnej spoločnosti Grimaldi, ktorá trajekt vlastní, bolo na palube 290 ľudí: 239 registrovaných pasažierov a 51 členov posádky. Z trajektu sa podarilo evakuovať 278 ľudí, desať z nich hospitalizovali. Neskôr telefonicky privolali pomoc bulharský a turecký kamionista, ktorí tam ešte zostali.Obavy, že na trajekte mohlo byť viac ako 290 ľudí, vzbudila skutočnosť, že podľa pobrežnej stráže boli medzi zachránenými aj dvaja utečenci z Afganistanu, ktorí neboli oficiálne zaregistrovaní. Agentúra AFP pripomína, že migranti sa opakovane dostávajú na trajekty smerujúce z Grécka do Talianska ako čierni pasažieri.Príčina požiaru stále nie je známa. Predpokladá sa, že mohol vzniknúť v nákladnom aute zaparkovanom na trajekte. Euroferry Olympia, postavená v roku 1995, bola podľa spoločnosti Grimaldi naposledy podrobená bezpečnostnej kontrole 16. februára v prístave Igumenica.Talianske ministerstvo životného prostredia v sobotu uviedlo, že trajekt prevážal odhadom 800 metrov kubických paliva a 23 ton "". Prelet lietadla talianskej pobrežnej stráže ukázal, že z lode zrejme unikajú chemické látky.