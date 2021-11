Poľský rezort vnútra: Zodpovednosť za osud migrantov nesie Lukašenko

Minsk/Varšava 11. novembra (TASR) - Poľsko za žiadnych okolností nevpustí migrantov z poľsko-bieloruských hraníc na svoje územie. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy to vo štvrtok uviedol hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina.



Poznamenal, že poľská strana môže nechať migrantov prejsť len cez hraničný priechod, ale tí sa o prechod hraníc snažia "v lesoch a po poliach, nelegálne". Ak migranti prekročia hranice na hraničnom priechode, po podaní žiadosti by mohli získať možnosť žiť v Európskej únii legálne, "ale to sa nedeje".



Problémom týchto migrantov spočíva podľa Jasinu v tom, že "legálne pricestovali do Bieloruska, podľa bieloruských zákonov získali turistické vízum, a to znamená, že vstupujú do EÚ z bezpečnej krajiny". Jasina vysvetlil, že zákon neumožňuje, aby "turisti prekročili ilegálne hranice a dostali štatút utečenca". Iná situácia by nastala, ak by sa snažili o vstup do Poľska z "nie bezpečnej" krajiny.



Najviac exponovaný priechod sa nachádza päť až šesť kilometrov od tábora migrantov a "je uzavretý". "Bielorusi týmto ľuďom neumožnili vstup do zóny hraničného priechodu," dodal hovorca poľského rezortu zahraničných vecí. V tejto situácii zostáva poľskej strane podľa medzinárodného práva jediné – "monitorovať situáciu a ponúkať Bielorusom našu humanitárnu pomoc".



Jasina označil situáciu na poľsko-bieloruských hraniciach za pokojnú, ale dodal, že Poľsko prijme v prípade ozbrojeného konfliktu všetky potrebné opatrenia.



Poľsko spolu s Litvou a Lotyšskom od leta tohto roku zápasia s prílevom migrantov, najmä z Blízkeho východu a osobitne z Iraku, ktorí sa pokúšajú o ilegálny prechod ich hraníc s Bieloruskom. EÚ viní Bielorusko z organizovania tejto migračnej vlny s cieľom potrestať euroblok za uvalenie sankcií na režim Západom neuznaného prezidenta Alexandra Lukašenka.



Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej v stredu kritizoval prístup EÚ, keď povedal, že európske krajiny nasadili 15.000 vojakov "proti plačúcim ženám a deťom, aby im zabránili dostať sa do Európy... Nedokážem to pochopiť. Ide o porušenie všetkých možných noriem."



Všetci migranti "pochádzajú z krajín, ktoré zažili intervenciu západných štátov. Títo utečenci rovno hovoria, že v Bielorusku neplánujú zostať, chcú požiadať o azyl v EÚ. A ľudia z druhej strany hranice používajú slzotvorný plyn, strieľajú ponad hlavy utečencov a sťahujú na hranicu zbrane veľkého kalibru," povedal Makej pre bieloruské štátne médiá.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki na stredajšej tlačovej konferencii s predsedom Európskej rady Charlom Michelom vo Varšave vyhlásil, že prebiehajúca migračná kríza je vlastne politická kríza.



"Je to aj tichá Lukašenkova pomsta za našu minuloročnú podporu demokratických volieb v Bielorusku," povedal Morawiecki.



Zábery, ktoré kolovali po sociálnych sieťach, zachytávajú zranených ľudí na hraniciach s Bieloruskom, Jasina však v rozhovore pre Echo Moskvy tvrdí, že poľskí pohraničníci nikomu neubližujú. Dodal, že väčšina migrantov "je na území Bieloruska. Nemôžeme im pomôcť. Snažili sme sa poslať humanitárne konvoje, aby im pomohli, ale Bielorusko im to nedovolilo".



Zodpovednosť za osud a životy migrantov nesie výlučne na režim Alexandra Lukašenka, tvrdí Jasina. Uviedol tiež, že Poľsko rokuje s krajinami Blízkeho východu vrátane Iraku o pozastavení letov do Bieloruska, ale dohoda zatiaľ nebola dosiahnutá. Dodal, že ľudia uviaznutí na hraniciach prileteli do Minska z Arbílu, Bagdadu, Ammánu, Bejrútu a Istanbulu.