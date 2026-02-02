< sekcia Zahraničie
Zofia a Nikodem boli vlani najčastejšie dávané mená v Poľsku
Údaje poukazujú aj na záujem časti rodičov o menej rozšírené mená.
Autor TASR
Varšava 2. februára (TASR) - Najčastejšie dávanými menami deťom v roku 2025 boli v Poľsku Zofia a Nikodem. Do trojky najčastejších mužských mien sa v druhom polroku dostal aj Leon - poľská verzia mena Lev. Vyplýva to z rebríčka ministerstva digitalizácie, ktorý vychádza z údajov štátneho registra obyvateľov, informuje varšavský spravodajca TASR.
V poradí dievčenských mien nedošlo k výraznejším zmenám oproti prvej polovici roka. Zofia si udržala vedúcu pozíciu pred Zuzannou, kým Maja klesla z druhého na tretie miesto pred Lauru. Do prvej desiatky sa dostala aj Emilia, ktorá postúpila z dvanástej priečky.
Medzi chlapčenskými menami si prvé miesto obhájil Nikodem. Nasledovali Antoni a Leon. Stabilnú popularitu si udržali aj mená Jan, Aleksander, Franciszek či Ignacy.
Údaje poukazujú aj na záujem časti rodičov o menej rozšírené mená. U dievčat sa častejšie objavovali napríklad Blanka, Mia či Jašmina, u chlapcov zas Liam, Nataniel alebo Matvii. Podľa ministerstva sa výber netradičných mien často spája s vplyvom filmov, seriálov alebo verejne známych osobností.
Ministerstvo zároveň upozornilo, že tradícia druhého mena zostáva v krajine živá. Najčastejšími druhými menami u chlapcov boli Jan, Piotr a Jozef, u dievčat Maria, Anna a Zofia. Celkovo najviac Poliakov nosí meno Piotr a medzi ženami je to Anna.
