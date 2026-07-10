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Zólgadr:Irán v prípade útoku na svoju infraštruktúru zaútočí na Izrael
Tieto vyjadrenia prišli po tom, čo obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu k vojne na Blízkom východe.
Autor TASR
Teherán 10. júla (TASR) - Irán bude reagovať na akýkoľvek izraelský útok na svoju infraštruktúru odvetným úderom, varoval v piatok tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohammad Báger Zólgadr. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Po každom útoku na (iránsku) infraštruktúru bude nasledovať odvetný úder a zločinecký sionistický režim zodpovedný za tieto zverstvá nebude v bezpečí pred reakciou našich bojovníkov,“ uviedol Zólgadr vo vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia.
Tieto vyjadrenia prišli po tom, čo obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu k vojne na Blízkom východe, ako aj po tom, čo samotný prezident USA Donald Trump prekvapivo použil starý špeciál Air Force One pri odlete z Turecka po summite NATO.
Americká armáda v noci na štvrtok podnikla masívne údery, pričom uviedla, že ich cieľom bolo 90 iránskych vojenských objektov.
Islamská republika však obvinila Washington, že útoky zasiahli aj civilnú infraštruktúru, aby odvrátil pozornosť od pohrebu zosnulého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Podľa Iránu americké útoky zasiahli mosty a železničné spojenia medzi hlavným mestom Teheránom a Chameneího rodným mestom Mašhad, kde ho vo štvrtok pochovali.
Iránske úrady tiež uvádzajú, že pri amerických útokoch zahynulo 17 ľudí.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámila, že premiér vo štvrtok hovoril s Trumpom, ktorý ho oboznámil s najnovšími krokmi USA v Perzskom zálive.
Neskôr vo štvrtok večer iránske štátne médiá informovali o americko-izraelskom útoku na vojenské veliteľstvo neďaleko mesta Bušír, kde sa nachádza jediná iránska civilná jadrová elektráreň.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac následne uviedol, že Izrael je pripravený v prípade potreby obnoviť svoju vojenskú kampaň proti Iránu, pričom zároveň prisľúbil, že tak urobí „s ešte väčšou silou“.
„Po každom útoku na (iránsku) infraštruktúru bude nasledovať odvetný úder a zločinecký sionistický režim zodpovedný za tieto zverstvá nebude v bezpečí pred reakciou našich bojovníkov,“ uviedol Zólgadr vo vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia.
Tieto vyjadrenia prišli po tom, čo obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu k vojne na Blízkom východe, ako aj po tom, čo samotný prezident USA Donald Trump prekvapivo použil starý špeciál Air Force One pri odlete z Turecka po summite NATO.
Americká armáda v noci na štvrtok podnikla masívne údery, pričom uviedla, že ich cieľom bolo 90 iránskych vojenských objektov.
Islamská republika však obvinila Washington, že útoky zasiahli aj civilnú infraštruktúru, aby odvrátil pozornosť od pohrebu zosnulého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Podľa Iránu americké útoky zasiahli mosty a železničné spojenia medzi hlavným mestom Teheránom a Chameneího rodným mestom Mašhad, kde ho vo štvrtok pochovali.
Iránske úrady tiež uvádzajú, že pri amerických útokoch zahynulo 17 ľudí.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámila, že premiér vo štvrtok hovoril s Trumpom, ktorý ho oboznámil s najnovšími krokmi USA v Perzskom zálive.
Neskôr vo štvrtok večer iránske štátne médiá informovali o americko-izraelskom útoku na vojenské veliteľstvo neďaleko mesta Bušír, kde sa nachádza jediná iránska civilná jadrová elektráreň.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac následne uviedol, že Izrael je pripravený v prípade potreby obnoviť svoju vojenskú kampaň proti Iránu, pričom zároveň prisľúbil, že tak urobí „s ešte väčšou silou“.