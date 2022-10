Zomrel 93-ročný astronaut James McDivitt, veliteľ misie Apollo 9

Washington 18. októbra (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrel americký astronaut James McDivitt, ktorý bol v marci 1969 veliteľom vesmírnej misie Apollo 9. Jej účelom bolo otestovanie zariadení, ktoré neskôr úspešne dopravili ľudskú posádku na Mesiac.



McDivitt zomrel minulý týždeň vo štvrtok v štáte Arizona, oznámil v utorok americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AP.



McDivitt bol tiež v roku 1965 veliteľom vesmírnej misie Gemini 4, v rámci ktorej jeho kolega Edward White uskutočnil prvý výstup Američana do vesmíru. Jeho fotografie Whitea počas výstupu do otvoreného vesmíru sa stali "ikonickými".



Po úspešnom pristátí misie Apollo 11 na Mesiaci odmietol McDivitt možnosť pristáť na tomto vesmírnom telese a stal sa vedúcim programu NASA pre päť nasledujúcich misií programu Apollo.



Ďalšími účastníkmi misie Apollo 9 boli David Scott a Russell Schweickart. Trojica uskutočnila prvú skúšku ľahkého lunárneho modulu s prezývkou Spider (pavúk) vo vesmírnom priestore.



McDivitt sa počas vojny v Kórei zúčastnil na 145 bojových misiách. Do NASA nastúpil v roku 1962 a pridal sa k skupine, ktorá zahŕňala Neila Armstronga, Franka Bormana či Jima Lovella.



McDivitt odišiel z NASA a amerických vzdušných síl v roku 1972; následne začal pracovať v súkromnom sektore. Z armády odišiel do dôchodku v hodnosti brigádneho generála.