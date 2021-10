Zomrel Abdul Kádir Chán, otec pakistanskej atómovej bomby

Islamabad 10. októbra (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel v nedeľu pakistanský vedec Abdul Kádir Chán, ktorého označovali za "otca pakistanskej atómovej bomby". Informovali o tom tamojšie úrady s tým, že Chána previezli ráno do nemocnice v Islamabade, kde kde zomrel na komplikácie súvisiace s koronavírusovým ochorením COVID-19.



Ako uviedla agentúra AFP, Chán bol oslavovaný ako národný hrdina za transformáciu svojej krajiny na prvú islamskú jadrovú veľmoc na svete, ale Západ ho považoval za nebezpečného človeka zodpovedného za pašovanie jadrových technológií tzv. darebáckym štátom.



Pakistanský prezident Árif Alví uviedol, že je "hlboko zarmútený správou o úmrtí doktora Abdula Kádira Chána", ktorého osobne poznal od roku 1982. "Pomohol nám vyvinúť jadrový odstrašujúci prostriedok a vďačný národ nikdy nezabudne na jeho služby," dodal Alví.



Chán bol chválený za to, že v oblasti jadrových zbraní dostal Pakistan na úroveň Indie - svojho úhlavného rivala. V medzinárodnom hľadáčiku sa však ocitol po tom, keď ho obvinili z nezákonného zdieľania jadrovej technológie s Iránom, Líbyou a Severnou Kóreou.



Chána v roku 2004 umiestnili v pakistanskom hlavnom meste Islamabad do domáceho väzenia po tom, ako sa priznal k prevádzkovaniu siete na šírenie zbraní do týchto troch krajín. Súd ukončil jeho domáce väzenie v roku 2009, ale jeho pohyb bol prísne strážený a úrady ho sprevádzali zakaždým, keď opustil svoj domov v luxusnej štvrti Islamabadu.