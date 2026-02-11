< sekcia Zahraničie
Zomrel americký herec James Van Der Beek
Herec v novembri 2024 oznámil, že mu lekári diagnostikovali rakovinu hrubého čreva.
Autor TASR
Washington 11. februára (TASR) - Americký herec James Van Der Beek, známy predovšetkým pre svoju rolu v seriáli Dawsonov svet, zomrel v stredu vo veku 48 rokov, oznámila na sociálnych sieťach jeho manželka. Herec v novembri 2024 oznámil, že mu lekári diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Svoje posledné dni prežil s odvahou, vierou a dôstojnosťou,“ napísala na Instagrame jeho manželka Kimberly Van Der Beeková. „Je veľa vecí, ktoré by sme mohli zdieľať o jeho prianiach, láske k ľudstvu a posvätnosti času. Tieto dni prídu,“ dodala.
„Nateraz prosíme o pokojné súkromie, aby sme mohli smútiť za naším milovaným manželom, otcom, synom, bratom a priateľom,“ uzavrela.
Van Der Beek sa narodil 8. marca 1977 v meste Cheshire v štáte Connecticut a už v detstve účinkoval v rôznych školských hrách. V 90. rokoch minulého storočia ho preslávil seriál Dawsonov svet, v ktorom stvárnil postavu Dawsona Leeryho.
Hoci hral aj vo filmoch Varsity Blues či Pravidlá vášne, podľa agentúry AFP sa v kinematografii nikdy nepresadil. Napriek tomu bol so svojou kariérou spokojný, ako uviedol v rozhovore pre portál Page Six v roku 2011.
