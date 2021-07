New York 7. júla (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel americký režisér a herec Robert Downey Sr., trpel Parkinsonovou chorobou. V stredu to oznámil jeho syn, známy americký herec Robert Downey Jr., informovala agentúra AP.



Downey Jr. na sociálnej sieti Instagram uviedol, že jeho otec umrel v spánku v utorok večer v americkej metropole New York. Parkinsonovou chorobou trpel viac ako päť rokov.



"Bol to skutočne nekonvenčný tvorca filmov a stále bol pozoruhodne optimistický," uviedol Downey Jr. na Instagrame.



Robert Downey Sr. sa narodil v New Yorku v roku 1936 a preslávil sa tvorbou antiestablišmentových filmov, akými boli napríklad nízkorozpočtová satira na svet reklamy Putney Swope alebo film o "westernovom Ježišovi" Greaser's Palace (Uzenáčova chýše), v ktorom hralo mnoho členov jeho rodiny vrátane jeho syna, uznávaného herca Roberta Downeyho Jr., či jeho manželky Elsie Downeyovej. Okrem režírovania sa Downey Sr. venoval aj herectvu. Zahral si napríklad vo filme Žiť a zomrieť v L.A.