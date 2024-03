Zomrel americký sochár Richard Serra

New York 27. marca (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel v utorok americký umelec Richard Serra, ktorého obrovské oceľové sochy potiahnuté jemnou patinou hrdze zdobia krajiny a dominujú v najvýznamnejších svetových múzeách a galériách.



Ako s odvolaním sa na denník The New York Times v noci na stredu informovala agentúra Reuters monitorovaná i agentúrou TASR, umelec zomrel vo svojom dome na newyorskom Long Islande na zápal pľúc.



Serra sa narodil v roku 1938 v San Franciscu španielskemu otcovi a ruskej matke. Po štúdiách na Kalifornskej univerzite, Berkeley a Yale University sa v roku 1966 presťahoval do New Yorku, kde začal tvoriť z priemyselných materiálov ako kov, sklolaminát a guma.



V 70. rokoch začal vytvárať krajinné sochy špecifické pre danú lokalitu - v Japonsku, Kanade a v USA -, pričom sa zameral na topografiu každého miesta a na to, ako by s ním dielo interagovalo, keď ho divák obchádza.



Hoci sa vďaka tomu neskôr stal veľmi populárnym, jedno z jeho diel z roku 1981 bolo verejnosťou tak zle prijaté, že muselo byť z Federal Plaza na newyorskom Manhattane odinštalované.



Napriek veľkosti svojich diel bol Serra umelecky považovaný za minimalistu, ktorý dával prednosť rozmerom svojho umenia vo vzťahu k divákovi, a nie prepracovaným obrazom.



Preslávili ho gigantické zakrivené plechy z oxidovanej ocele, ako napríklad 1034-tonové inštalácia The Matter of Time, ktorý zapĺňa hlavnú sálu Guggenheimovho múzea v Bilbau.



Takéto závažné diela radikálne zmenili priestory, kde boli inštalované, a často sa o nich hovorilo, že v divákoch vyvolávajú až fyzickú reakciu. "Pracujem na hranici toho, čo je možné," povedal na margo toho Serra.



Na začiatku 80. rokov 20. storočia jeho práca získala renomé aj v Európe, kde mal samostatné výstavy v galériách v Nemecku a Francúzsku.



Serrovo dielo ocenili najmä v Španielsku - rodisku jeho otca: v Múzeu kráľovnej Sofie mal v roku 1992 retrospektívnu výstavu svojej tvorby. Vystavoval aj v Guggenheimovom múzeu v Bilbau.