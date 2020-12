Zomrel americký spevák country music Charley Pride

Washington 13. decembra (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel americký spevák country hudby Charley Pride. Jeho príbuzní vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach v sobotu uviedli, že Pride zomrel na komplikácie súvisiace s infekčnou chorobou COVID-19.



Ako informovala agentúra DPA, Charley Pride bol jedným z mála Afroameričanov, ktorí dosiahli úspech v country hudbe považovanej skôr za obľúbený žáner umelcov a poslucháčov bielej pleti.



Bol tiež jedným z iba troch Američanov tmavej pleti - spolu s DeFordom Baileyom a Dariusom Ruckerom -, ktorí vystúpili v prestížnej rozhlasovej relácii Grand Ole Opry vysielanej stanicou WSM z Nashvillu v štáte Tennessee.



V roku 2000 bol uvedený do Siene slávy country hudby.



Najväčší hudobný úspech Charley Pride zaznamenal v prvej polovici 70. rokov 20. storočia, keď bol najpredávanejším interpretom skupiny RCA Records od čias Elvisa Presleyho.



Počas vrcholného obdobia svojej nahrávacej kariéry (1966-87) mal v prvej desiatke hitparády Billboard Hot Country Songs až 52 svojich piesní, pričom 30 z nich sa dostalo na prvé miesto.



V roku 1971 získal cenu Entertainer of the Year na súťaži Country Music Association Awards.