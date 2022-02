Zomrel americký spevák Mark Lanegan, bývalý člen Screaming Trees

Dublin 23. februára (TASR) - Vo veku 57 rokov zomrel Mark Lanegan, bývalý spevák americkej grunge-rockovej skupiny Screaming Trees a člen formácie Queens of the Stone Age. Hudobník skonal v utorok ráno vo svojom dome v írskom meste Killarney, informovala v stredu stanica BBC.



Lanegan počas svojej kariéry spolupracoval s interpretmi ako Kurt Cobain, PJ Harveyová, Isobel Campbellová či Moby. Minulý rok strávil niekoľko mesiacov v umelej kóme po tom, ako sa nakazil koronavírusovým ochorením COVID-19. Príčinu Laneganovho úmrtia jeho blízki nezverejnili.



Lanegan sa narodil v roku 1964 v Kalifornii. K formácii Screaming Trees sa pripojil v 80. rokoch a vydal s ňou osem štúdiových albumov. Skupina zanikla v roku 2000. Následne začal spolupracovať so skupinami Queens of the Stone Age a The Gutter Twins. Vydal tiež niekoľko sólových platní.







V roku 2020 publikoval autobiografiu "Sing Backwards and Weep". Na jeho úmrtie reagovalo množstvo osobností z hudobného sveta: zakladajúci člen skupiny Velvet Underground John Cale, Iggy Pop – jeden z Laneganových kľúčových vzorov – alebo waleská skupina Manic Street Preachers.