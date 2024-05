New York 1. mája (TASR) - Vo veku 77 rokov zomrel v noci na stredu vo svojom byte v newyorskej štvrti Brooklyn americký spisovateľ a scenárista Paul Auster. Príčinou smrti boli komplikácie spojené s rakovinou pľúc. Austerove úmrtie pre denník The New York Times potvrdila Jacki Lyndenová, ktorá sa s ním priatelila, informuje TASR.