Zomrel avantgardný výtvarník Günther Uecker, mal 95 rokov

Berlín 11. júna (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel v utorok nemecký avantgardný výtvarný umelec Günther Uecker. V Nemecku aj mimo neho sa preslávil svojimi reliéfmi vytvorenými z klincov. TASR o tom informuje podľa stanice Deutsche Welle.



Jeho diela sú charakteristické tisíckami obyčajných klincov zatlčenými do drevenej dosky potiahnutej plátnom. Niektoré sú rovné, niektoré šikmé, ale žiadny nie je zapustený celý. Umelec takto vyzdobil aj šijacie stroje, stoličky, gramofóny alebo klavíry.



Máloktorý iný umelec sa v rovnakej miere venoval remeslu jednoduchej fyzickej práce. Aj v posledných rokoch svojho života ešte stále silno a precízne zatĺkal klince do kulís a predmetov. Günther Uecker vytváral reliéfy, ktoré nazýval „klincové polia“. Diela dosahujú plný účinok v hre svetla a tieňov.



Uecker sa narodil 13. marca 1930 v meste Wendorf na severovýchode Nemecka. Na konci druhej svetovej vojny ako 15-ročný zadebnil dvere a okná svojho rodinného domu, aby ochránil matku a sestru pred postupujúcimi sovietskymi vojakmi. Bol to začiatok jeho celoživotného záujmu o kladivá a klince.



V rokoch 1949-1953 študoval maliarstvo vo Wismare vo vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky (NDR). V roku 1955 emigroval do Západného Berlína a dostal sa na Akadémiu umení (Kunstakademie) v Düsseldorfe, kde v rokoch 1955-1957 študoval u profesora Otta Pankoka.



Počas štúdia sa stretol s umelcami Heinzom Mackom a Ottom Pienem. V roku 1961 sa stal členom ich umeleckého konglomerátu s názvom ZERO. Spoločne predstavovali „nultú hodinu“ umenia nedotknutého hrôzami druhej svetovej vojny a znamenali nový začiatok v dejinách nemeckého výtvarného umenia.



Skupina avantgardných umelcov vyvolala pozornosť ďaleko za hranicami Nemecka a svojej doby. Myšlienky skupiny ZERO prešli v novom tisícročí renesanciou a od roku 2004 sa pravidelne konajú jej retrospektívne výstavy na celom svete.



Ueckerovo abstraktné umenie prezentovali vo viac ako 60 krajinách a často je hodnotené ako priekopnícke. V roku 2012 sa stal prvým západným umelcom, ktorý vystavoval v iránskom hlavnom meste Teherán od islamskej revolúcie v roku 1979.



V roku 2007 sa v Pekingu konala výstava, ktorá bola pôvodne naplánovaná na rok 1994. Na objednávku čínskej vlády vytvoril Uecker konceptuálne dielo s názvom List Pekingu. V tomto diele bola Deklarácia ľudských práv OSN reprodukovaná na 19 veľkých, voľne rozmiestnených plátnach, ale slová boli čiastočne znečitateľnené čiernou farbou. Čínske ministerstvo kultúry však výstavu zrušilo s odôvodnením, že ľudia ešte nie sú na jeho umenie pripravení.



Umenie Günthera Ueckera je chápané a cenené na celom svete. Na otázku, čo ho robí takým univerzálnym, Uecker raz ponúkol vlastné vysvetlenie: „Často mi hovoria, že ľudský charakter, ktorý je v mojej práci rozpoznateľný, vyvoláva v ľuďoch city.“