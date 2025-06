Zomrel bankový lupič Clark Olofsson známy pre Štokholmský syndróm

Štokholm 26. júna (TASR) - Švédsky zločinec Clark Olofsson, ktorý v roku 1973 počas lúpeže v štokholmskej Kreditbanken šesť dní držal štyroch ľudí ako rukojemníkov, zomrel vo veku 78 rokov. Počas jeho lúpeže sa prejavil fenomén, pri ktorom rukojemníci vyjadrujú súcit či sympatie voči únoscovi. Odborníci tento jav pomenovali Štokholmský syndróm, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Olofsson bol jedným z najznámejších švédskych kriminálnikov a poslúžil aj ako predloha pre seriál „Clark“ z dielne Netflixu. Zomrel vo veku 78 rokov v nemocnici po dlhej liečbe na nemenovanú chorobu, uviedla jeho rodina pre švédsky denník Dagens ETC.



Olofssona odsúdili za trestné činy vrátane lúpeže, pokusu o vraždu, obchodovania s drogami či napadnutia. Vo väzení strávil viac ako polovicu života. Preslávil sa však najmä prepadnutím Kreditbanken v centre Štokholmu 23. augusta 1973.



Lupič Jan-Erik Olsson sám vtrhol do banky a vzal v nej tri ženy a jedného muža ako rukojemníkov. Jednou z jeho požiadaviek bolo, aby do banky priviedli Olofssona, ktorý si v tom čase odpykával trest vo väzení. Švédska vláda s požiadavkou súhlasila.



Rukojemníčka Kristin Enmarková neskôr o incidente vo svojej knihe napísala, že Olofssona pri príchode vnímala ako záchrancu. „Sľúbil mi, že zaistí, aby sa mi nič nestalo a ja som sa rozhodla mu veriť. Mala som 23 rokov a bála som sa o svoj život,“ napísala.



Enmarková počas lúpeže niekoľkokrát telefonovala s policajtmi pred budovou a bránila svojich únoscov. „Ani trochu sa Clarka a toho druhého muža nebojím, bojím sa polície. Rozumiete? Naplno im verím,“ povedala počas telefonátu s premiérom Olofom Palmem.



„Verte či nie, mali sme tam veľmi pekné chvíle,“ uviedla a dodala, že si „rozprávali príbehy“ a „hrali dámu“. „Viete čoho sa bojím? Že nám polícia niečo spraví, vpadne do banky alebo čo,“ tvrdila Enmarková.



Lúpež sa skončila na šiesty deň. Polícia do vnútra banky nastriekala slzotvorný plyn a donútila Olssona a Olofssona vzdať sa a prepustiť rukojemníkov. Tí neskôr odmietli vypovedať proti vlastným únoscom.



Odborníci sa odvtedy zaoberajú tým, či je Štokholmský syndróm skutočnou psychiatrickou poruchou alebo len obranným mechanizmom na vyrovnanie sa s traumatickou situáciou.