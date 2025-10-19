< sekcia Zahraničie
Zomrel basgitarista numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers
Autor TASR
Washington 19. októbra (TASR) - Vo veku 48 rokov v sobotu zomrel basgitarista a zakladajúci člen americkej numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers. Kapela to oznámila prostredníctvom sociálnych sietí, píše TASR podľa správy televízie BBC.
„Od prvej spoločne zahranej noty, Sam priniesol svetlo a rytmus, ktoré sa nikdy nebudú dať nahradiť. Jeho talent bol nenútený, jeho prítomnosť nezabudnuteľná, jeho srdce obrovské,“ napísali členovia skupiny. Riversa popísali ako „nielen basgitaristu, ale dušu vo zvuku“. Príčina smrti bezprostredne nebola známa.
Kapelu Limp Bizkit v roku 1994 založili spevák Fred Durst, bubeník John Otto, dídžej Leor Dimant známy pod prezývkou DJ Lethal a basgitarista Sam Rivers. Svojim hiphopovo-rockovým štýlom a chytľavými textami sa koncom 90. rokov zaslúžili o popularizáciu numetalu.
„Zažili sme spolu toľko okamihov - divokých, pokojných, krásnych - a každý z nich mal väčší význam, pretože tam bol Sam,“ uviedla skupina. DJ Lethal na svojom instagramovom účte napísal, že je „šokovaný“ a fanúšikov poprosil rešpektovať súkromie Riversovej rodiny.
Medzi najúspešnejšie albumy skupiny Limp Bizkit patrí Significant Other či Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water. Ich najznámejšou skladbou sa stal megahit Rollin’ (Air Raid Vehicle).
Rivers v roku 2015 na niekoľko rokov skupinu Limp Bizkit opustil pre ochorenie pečene spôsobené nadmerným pitím alkoholu. „Prestal som piť a robil som všetko, čo mi lekári povedali. Podstúpil som liečbu alkoholizmu a transplantáciu pečene,“ citoval Riversa magazín Loudwire.
